Si bien hay que remontarse a 2010 para ver las últimas finales entre ambos, a lo largo del siglo XXI han definido en varias ocasiones.

Este domingo a las 16.30 se abrirá una nueva definición entre Peñarol y Nacional, cuando en el Campeón del Siglo se juegue la primera final del campeonato uruguayo –devenido Liga AUF Uruguaya– 2025. Como ha sucedido en las últimas ediciones, el campeón se resolverá en partidos de ida y vuelta, en los que primarán, en primer término, los puntos y luego la diferencia de goles. Si terminan igualados en la revancha que se disputará en el Gran Parque Central, se disputará un alargue, y si continúa la paridad irán a los penales.

Las alineaciones titulares no fueron anunciadas, pero los directores técnicos tienen muy pocas dudas para este juego de ida. Diego Aguirre repetirá el esquema con el que jugó la semifinal con Liverpool, pero puede haber un cambio en el lateral derecho: Emanuel Gularte ingresaría por Pedro Milans. Hay dos razones que reafirman esa posibilidad: Gularte hizo un muy buen clásico en el Clausura, en el que además convirtió; a esto hay que agregar que Milans sufrió por su costado ante los negriazules. En resumen, Peñarol iría con Brayan Cortés; Milans o Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi e Ignacio Sosa; Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Nacional jugó por última vez en la fecha final del Clausura, cuando empató con Defensor Sporting y se aseguró la tabla anual. Aquel equipo será el titular del domingo: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Christian Oliva, Lucas Rodríguez y Luciano Boggio; Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez. Vale decir que en la semana Jadson Viera probó a Gonzalo Carneiro entre los titulares, sustituyendo a De los Santos y jugando con doble nueve junto a Maxi Gómez.

El historial

En lo que va del siglo Peñarol y Nacional han tenido varias instancias decisivas, aunque no tantas como parecía: desde 2001 hasta la final del Intermedio 2025, se han cruzado en 13 finales oficiales. Estas definiciones se han dado en todos los torneos y por todas las instancias: Campeonato Uruguayo, Supercopa, Intermedio, Apertura y Clausura.

Haciendo historia, el primer enfrentamiento sucedió en la temporada 2003, cuando Peñarol salió campeón uruguayo. Nacional había ganado el Apertura y luego Peñarol –reforzado con José Luis Chilavert– ganó el Clausura y la tabla anual. El primer partido fue la semifinal/final y los aurinegros ganaron 1-0 con gol de Joe Bizera y sellaron el título sin necesidad de jugar finales, gracias al plus de ganar la tabla acumulada.

La temporada 2009-2010 es el último antecedente en el que jugaron finales de ida y vuelta. En realidad, jugaron tres partidos –así estaba estipulado en aquella época, no como ahora, que son dos finales más un alargue y penales si son necesarios–: Nacional ganó el primero 2-0, Peñarol se recuperó en el segundo y se impuso 1-0, mientras que en el tercer y definitivo partido, disputado el 20 de junio de 2010 –porque en aquella época la temporada terminaba a mitad de año, no como ahora–, finalizó 1-1, resultado que le bastó a Peñarol para ser campeón porque ese era el hándicap para quien hubiera ganado la tabla anual.

Clásicos recientes

La definición de la temporada 2014-2015 es recordada como el “clásico de la ambulancia”. Jugaban la semifinal/final, en el Centenario, Nacional, por ser campeón del Apertura y de la anual, y Peñarol, campeón del Clausura. Los tricolores ganaban 3-2, tuvieron un penal a favor que Pablo Migliore le atajó a Álvaro Recoba, en la tribuna Ámsterdam los hinchas de Peñarol y la Policía se enfrentaban y, mientras el árbitro decidió esperar para que eso se disuadiera, entró una ambulancia que pasó a poco más de un metro del juez, quien, acto seguido, decidió suspender el partido. Después, en los escritorios, se ratificó la victoria –y el título– para Nacional.

La Supercopa Uruguaya vino –¿volvió?– para quedarse y Peñarol y Nacional no demoraron en definirla. En 2018 fue la primera, en la que Peñarol se impuso 3-1. Meses después, en el mismo año, se cruzaron en la semifinal/final del Uruguayo y Peñarol venció 2-1 y se llevó el título por la ventaja de haber ganado la anual.

El año siguiente también estuvo intenso. Comenzó con otra final de la Supercopa, que esta vez Nacional ganó por penales. Luego, ambos chocaron en la final del Clausura, donde fue victoria 2-0 tricolor, y cuatro días más tarde, en la semifinal/final del Uruguayo, volvió a ganar Nacional –gol de Matías Zunino– y se llevó el título anual.

En el medio, clásicos

Así como vino la Supercopa, también cayó el Intermedio, y con él un nuevo título, aunque se le dé poca bolilla. Justamente por este torneo, en 2024 fue en única final en la que se cruzaron. El partido terminó 1-1 y Nacional ganó en la definición por penales.

Si hablamos de Supercopa e Intermedio, los más reciente fueron los de esta temporada. El año inició con victoria de Nacional en la Supercopa y luego Peñarol ganó el Intermedio por penales.

En suma, las 13 finales del siglo entre Nacional y Peñarol, dejan un historial de siete definiciones ganadas por los tricolores y seis por los carboneros (ver recuadro).

Lo inédito de esta temporada

En un hecho sin precedentes desde que Peñarol y Nacional existen, será la primera ocasión en la que definirán el título de campeón uruguayo sin que haya hinchadas visitantes. Si bien esto sucede por los protocolos de seguridad, no deja de ser horrible, un hecho que genera impotencia y tristeza. Incluso puede ser más triste aún: si el campeón es el visitante, o sea, si Peñarol se consagra en el Gran Parque Central, no festejará en el lugar de los hechos, sino que deberá irse porque la ceremonia y la entrega de premios no serán en la cancha.