El Ejecutivo de la AUF se reunión en el Complejo Celeste para analizar la situación de la selección uruguaya.

En el Complejo Celeste, durante buena parte de la mañana y la tarde de este martes, hubo mitin. El centro de la reunión era analizar, por parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la situación de la selección uruguaya y, por añadidura, la del entrenador, Marcelo Bielsa. Los directivos de la AUF se reunieron a media mañana, citaron a Jorge Giordano, director de Selecciones Nacionales, para que diera su informe sobre Uruguay, y recién pasadas las 16.30 se pudo saber algo de lo que pasó puertas adentro.

El portavoz de la AUF fue Carlos Manta, uno de los gerenciadores de Plaza Colonia e integrante del Ejecutivo asociacionista dijo: “Estuvimos reunidos con Jorge Giordano, lo escuchamos, manejamos un montón de estadísticas y nos llevamos la evaluación para juntarnos nuevamente mañana y ya venir con algo más claro para tomar definiciones”. En esa dirección, Manta aseguró que “es un momento de crisis del que hay que sacar lo mejor. […] Hay que tener diálogo, escuchar y, si hay carencias, marcarlas y cada parte poner algo de sí por el bien de Uruguay y dejar de lado los egos personales. El que no entienda… Cada uno es arquitecto de su destino, es mi forma de verlo”.

En cuanto a la dinámica de la reunión, Manta sostuvo que después de escuchar a Giordano los dirigentes dieron sus pareceres: “Entré a la reunión no siendo muy optimista y me voy siendo bastante optimista respecto a que podamos buscarle la vuelta para solucionar esto”.

Con calma aparente, Manta confirmó que el miércoles se volverán a juntar y que espera que pueda estar Marcelo Bielsa. “Tenemos otra reunión y cada uno evaluará. Lo que tenemos claro es que tenemos tiempo, nada nos apura; recién tendremos actividad en marzo. Es un momento de crisis que, si sabemos aprovechar, saldremos mejor parados”. Sobre el DT, específicamente, dijo: “Con Bielsa no tengo comunicación, lo que no quiere decir que esté a favor ni en contra. Quiero hablar de frente con él, capaz que tengo la posibilidad mañana [por este miércoles]”.

Sobre cómo aprovechar un momento de crisis, Manta hizo referencia a la selección argentina de 1986: “Querían sacar a [Carlos] Bilardo y terminó siendo campeona del mundo”, afirmó, antes de concluir que desea “zurcir y no generar más problemas de los que ya se nos generaron. Hoy me voy contento porque hubo sinceramiento, reconocimiento de que hay cosas a mejorar y cambiar y fue algo que llegó por parte de ambas partes”.

Tras la salida de Manta y el paso de los minutos, uno de los últimos en irse fue el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Ante las radios presentes, el mandatario comentó que fue una “charla muy fructífera. Tuvo mucho de información, mucho de evaluación. Desde que perdimos con Estados Unidos estamos conversando con todos y entre todos.”

Acto seguido, sin mediar preguntas, Alonso se refirió a la situación de la selección: “Te puedo decir que estamos bien parados, que estamos todos pensando en la selección, que acá no hay nadie tirándose del barco, que no hay nadie pidiendo cabezas, que acá estamos todos con la mirada constructiva por la selección, desde el entrenador hasta el último de su cuerpo técnico y cada uno de los jugadores con los que hemos tenido charlas muy francas y hemos corroborado que el compromiso con la selección y con el mundial es inquebrantable”.