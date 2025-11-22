Hinchas de Deportivo Maldonado, el 15 de noviembre, luego de la victoria en semifinales del Ascenso frente a Colón, en el Parque Palermo.

El sábado se juega la primera final de los playoffs por el tercer ascenso. Será un clásico del este entre Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos.

El sábado 22 de noviembre en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, alias el Campus, se disputará la primera de dos finales entre Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos. Los equipos, vecinos y conocidos, se juegan el último lugar entre los ascendidos a primera división, y así acompañar a Albion, que clasificó como campeón, y a Central, que ascendió como segundo. El partido está pactado para las 18.00 y tendrá el arbitraje de Bruno Sacarelo, Franco Mieres y Juan Álvarez.

Vale recordar que la definición de la serie final por el tercer ascenso será mediante la disputa de un partido de ida y otro de vuelta que será el sábado 29, 20.30 en el mismo escenario, con régimen de puntos y diferencia de goles. En caso de que al término de los 90 minutos del partido de vuelta, la serie finalice empatada en puntos y goles, se procederá a disputar un alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15). Si culminado el alargue la igualdad persiste, todo se resolverá desde el punto del penal, de acuerdo al régimen de FIFA.

La venta de entradas ya lleva algunos días; las generales de Atenas, que oficiará en los escritorios como visitante en la primera final, salen $ 300; menores de 12 años entran gratis. La tribuna correspondiente a los carolinos es la Tribuna Sur, Campeones del Este.

Las generales para la parcialidad de Deportivo Maldonado, que oficiará de local, salen $ 200 y hay promociones 2x1; socios, socias y menores de 12 años inclusive entran gratis. La tribuna correspondiente a la hinchada fernandina será la tribuna norte, Dagoberto Fontes.

Pero además, hay otra tabla en disputa y es la tabla de goleadores. En la cima, con 15 goles, está el futbolista de Deportivo Maldonado Maximiliano Noble. Es cierto que le sigue Maicol Ferreira del eliminado Colón con 13, pero por debajo aparecen Ramiro Quintana también con 13 y Diego Vera con 11, ambos del ateniense.

Sin embargo el Viruta Diego Vera viene de una recuperación de distensión de gemelos lo que lo pone en duda de cara a las finales. Están además descartados en el equipo de Juan Carlos Carrasco, Matías Núñez, con fractura de peroné, y Diego Aguilera. En tiendas fernandinas, el entrenador Gabriel Di Noia no podrá contar con Sebastián Tormo y Hernán Toledo, suspendidos para la primera final, pero además están en distintas fases de recuperación Bruno Centeno, Diego Segovia, Gonzalo Larrazabal y Simón Trenskenchu.