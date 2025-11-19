Alaides Paz, de Uruguay, y Milagros Martín y Vanina Preininger, de Argentina, el 28 de octubre, durante un partido por la Liga de Naciones Femenina, en el estadio Centenario.

La selección uruguaya femenina, bajo el mando de su entrenador Ariel Longo, convocó a 23 futbolistas para los próximos dos partidos de la Liga de Naciones. Las seleccionadas celestes visitarán a Paraguay el viernes 28 de noviembre a las 20.00 y serán locales contra Ecuador el martes 2 de diciembre a las 18.00 en el Parque Viera.

La celeste tuvo libre en la primera fecha y en la segunda hizo su debut en el estadio Centenario con empate a dos frente a Argentina, en el clásico del Río de la Plata. Hubo un marco histórico de público, de más de 4.000 personas, y Uruguay estuvo dos veces en ventaja con los goles de Stephanie Lacoste y Belén Aquino, pero sobre el final un cabezazo de Annika Paz empató la contienda para Argentina –había empatado en primera instancia Maricel Pereyra–.

El torneo otorga dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos cupos para la repesca mundial. Para el encuentro frente a Ecuador, las entradas ya están a la venta, con un precio de $ 190, a través de AUF Tickets; menores de 12 años ingresan gratis. Las novedades de la convocatoria, que tuvo una nómina de 38 jugadoras reservadas en primera instancia, pasan por las ausencias de Valentina Cousillas, Manuela Olivera, Solange Lemos y Karol Bemúdez. Sin embargo, Longo se aseguró la competencia de Agustina Gómez, delantera de 18 años que defiende a Liverpool. Dos de las que se anotan nuevamente en la convocatoria son Ximena Velazco y Valentina Morales. La vuelta más destacada de la nómina es la de Esperanza Pizarro, que se perdió el clásico por lesión. Los entrenamientos inician el lunes 24 de noviembre.

Las 23 convocadas:

Arqueras: Agustina Sánchez, Romina Olmedo y Josefina Villanueva.

Defensoras: Daiana Farías, Fátima Barone, Laura Felipe, Yannel Correa, Stephanie Tregartten, Juliana Viera y Stephanie Lacoste.

Mediocampistas: Ángela Gómez, Pamela González, Ximena Velazco, Pilar González, Sindy Ramírez y Luciana Gómez.

Delanteras: Valentina Morales, Alaídez Paz, Wendy Carballo, Belén Aquino, Esperanza Pizarro, Sofía Oxandabarat y Agustina Gómez.