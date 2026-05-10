Sofía Olivera, de Nacional, festejando el primer tanto de su equipo, por la primera fecha del Torneo Apertura femenino 2026, el 10 de mayo, en Las Acacias.

Excelente arranque de las actuales bicampeonas, esta temporada dirigidas por la chilena Paula Navarro.

Quiso el azar que el Campeonato Uruguayo femenino 2026 empezará con clásico, el partido más importante de las últimas temporadas, sobre todo desde que no están Rampla Juniors ni Colón. En Las Acacias fue victoria de Nacional a domicilio.

Triunfo y contundente, porque las actuales bicampeonas se impusieron 3-0 en el Complejo Cr. José Pedro Damiani. Los goles tricolores fueron convertidos por Sofía Olivera, que hizo un doblete, y Stefany Suárez, que tuvo la mala suerte de meterla en contra.

Peñarol, dirigido por Cecilia Santo, comenzó jugando con Vanina Sburliati; Paulina Monteiro, Jemina Rolfo, Carla Larrosa y Micaela Domínguez; Allegra Rodríguez, Ilana Guedes y Tatiana Magallanes; Guillermina Basso, Romina Martínez y Erika Vidiella. Nacional, por su parte, paró a Josefina Villanueva; Maytel Costa, Valentina Cousillas, Oriana Fontán y Alison Latua; Pierina González, la paraguaya Soledad Garay, Jennifer Clara e Isabela Pérez; Sofía Olivera y la chilena Valentina Montenegro.

Más allá de la goleada y si bien el primer gol de Nacional llegó a pocos minutos de haber pasado los 20 de juego, el encuentro fue parejo y tuvo a Peñarol con varias chances de empatarlo. La efectividad no fue lo de las carboneras en el mediodía del domingo y eso lo pagaron caro recién en el final, porque los dos últimos goles fueron prácticamente en la hora.

Así se juega el campeonato

El Uruguayo de esta temporada tiene un formato nuevo, en el que se jugará en tres fases. En la parte inicial, llamada Fase 1, se competirá en los clásicos torneos cortos, Apertura y Clausura, con los diez equipos jugando todos contra todos. Cada torneo tendrá su campeón y, si son distintos, los clubes jugarán una final para definir al ganador de esa fase. Quien levante la copa estará en la final por el Uruguayo.

Además, los puntos de ambos torneos cortos se acumularán en la tabla anual, que los ordenará del primero al décimo, previo a comenzar la Fase 2. En esta etapa los cinco mejores de la anual disputarán la Serie Campeonato, que será a una rueda todos contra todos. Quien gane se asegurará un lugar en la definición de dicha fase; del segundo al quinto jugarán playoffs (o Fase 3), donde se cruzarán segundo con cuarto y tercero con quinto, y la subsiguiente final entre ganadores. Quien se imponga en el playoff final pasará a jugar por el título de la Serie Campeonato contra el primero –el que se ganó el derecho sin necesidad de playoffs–.

Si el campeón de esta fase es el mismo que el de la Fase 1, será el campeón. Si son distintos, jugarán, lógicamente, una final por el título.

En la parte baja de la tabla, del sexto al décimo disputarán la Serie Honor, donde jugarán por no descender: los dos últimos bajarán a la Segunda División para la temporada 2027.