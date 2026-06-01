La serie es al mejor de siete e iniciará en el Antel Arena, y luego habrá dos encuentros con escenario a definir, lo que generó polémica en las últimas horas.

Peñarol barrió a Defensor Sporting 3-0 en semifinales y Aguada derrotó 3-1 a Nacional, el último campeón. De esta forma, carboneros y rojiverdes definirán el título de la Liga Uruguaya. Será la tercera final entre ambos; en las dos anteriores se impuso el aguatero.

La serie, que es al mejor de siete encuentros, comenzará el miércoles a las 21.15 en el Antel Arena, con público de ambos equipos. Pero el mejor escenario que tiene el país para jugar al básquetbol recién volverá a estar disponible para el cuarto encuentro y será la sede desde ese momento hasta que termine el torneo.

La polémica está instalada en la segunda y tercera final. La Federación Uruguaya de Básquetbol tiene la potestad de fijar un escenario neutral, y el gimnasio que corre con ventajas para el órgano rector es el Campus de Maldonado. Las fechas tentativas para estos encuentros son el 9 y el 12 de junio, el primero con público aguatero y el segundo solamente con carboneros en las tribunas.

Los clubes no están de acuerdo en jugar fuera de Montevideo y prefieren tener un partido cada uno como locatario, algo que, en principio, no tendría el visto bueno por temas de seguridad.

Falta la sellada

En tiempos de figuritas del Mundial, Peñarol no tiene a la suya. Santiago Véscovi se fracturó el pómulo en el último partido frente a Defensor Sporting y tendrá entre dos y tres meses de recuperación. La baja del mejor jugador que tuvo el torneo hasta el momento es sensible para los de Leandro García Morales, que no solo perderán una pieza clave, sino que deberán gestar una nueva estructura de juego.

Además, el aurinegro debió cambiar a Andrés Ibargüen junta médica mediante, por una lesión en la rodilla, y llegó Gabriel Jaú Galvanini, que tuvo un buen desempeño ante el fusionado, pero no deja de ser una pieza nueva en el andamiaje del equipo.

Aguada, en contrapartida, llega en el mejor momento de una temporada que fue bastante accidentada. También tuvo que meter un cambio de último momento con la llegada de Jordan Williams para sustituir a Earl Clark; el nuevo extranjero fue vital en el último encuentro ante Nacional. Más allá del goleo, viene siendo más consistente en la generación de juego, algo que potencia ofensivamente al aguatero, que tiene en Santiago Vidal y Donald Sims dos jugadores que generan ventajas constantemente.

Andrés Laulhe, Gonzalo Salgueiro y Enrique Ferreira será la terna arbitral de la primera final; el tercer juez de la noche terminará su carrera profesional con este encuentro.