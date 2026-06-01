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Jugadoras de Nacional durante un partido por el Torneo Apertura Femenino (archivo, mayo de 2026). · Foto: Gianni Schiaffarino

Jugadoras de Nacional durante un partido por el Torneo Apertura Femenino (archivo, mayo de 2026).

Foto: Gianni Schiaffarino

Fútbol femenino: Nacional sigue con puntaje perfecto

El tricolor venció con lo justo a Montevideo City Torque en una fecha que también ganaron Defensor Sporting, Peñarol y Canadian; en la B lidera Central Español.

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Se disputó la cuarta fecha del fútbol femenino, que tuvo resultados lógicos. Nacional sigue en lo más alto, aunque sufrió en Los Céspedes para ganarle 2-1 a Montevideo City Torque. Comenzó ganando el ciudadano, pero las tricolores lo dieron vuelta con tantos de Julieta Ladós y Oriana Fontán sobre la hora para permanecer en la cima de la tabla de colocaciones.

Peñarol y Defensor Sporting permanecen en el segundo escalón; ambos equipos golearon. Las carboneras derrotaron 4-1 a Danubio y las violetas 5-0 a Juventud de Las Piedras.

Otro triunfo contundente fue el de Canadian, que derrotó 5-1 a San Jacinto, mientras que Liverpool y Wanderers no salieron del 0-0; las bohemias siguen invictas, aunque perdieron pie respecto a las tricolores.

Nacional continúa siendo el líder de la tabla de colocaciones con 12 puntos; Peñarol y Defensor Sporting tienen 9, Wanderers 8, Liverpool 7, Canadian 6, Montevideo City Torque 4, Danubio 3 y cierran San Jacinto y Juventud sin unidades.

En la próxima fecha, Nacional recibe a Liverpool, Peñarol a Wanderers en el partido de la fecha y habrá un interesante juego entre Defensor Sporting y Danubio; además, San Jacinto va con Montevideo City Torque y Canadian con Juventud.

Central quiere ascenso

Central Español venció con lo justo por 1-0 a Boston River y estiró la ventaja en la cima de la tabla de colocaciones. Además, DFC derrotó 4-2 a Udelar Progreso y Racing goleó 4-0 a Cerro.

Las palermitanas lideran con 12 puntos y puntaje perfecto; en el segundo escalón están Racing y Boston River con 7, DFC tiene 6, Progreso Udelar 3 y cierra Cerro, sin unidades.

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