Fútbol femenino: Nacional sigue con puntaje perfecto

Se disputó la cuarta fecha del fútbol femenino, que tuvo resultados lógicos. Nacional sigue en lo más alto, aunque sufrió en Los Céspedes para ganarle 2-1 a Montevideo City Torque. Comenzó ganando el ciudadano, pero las tricolores lo dieron vuelta con tantos de Julieta Ladós y Oriana Fontán sobre la hora para permanecer en la cima de la tabla de colocaciones.
Peñarol y Defensor Sporting permanecen en el segundo escalón; ambos equipos golearon. Las carboneras derrotaron 4-1 a Danubio y las violetas 5-0 a Juventud de Las Piedras.
Otro triunfo contundente fue el de Canadian, que derrotó 5-1 a San Jacinto, mientras que Liverpool y Wanderers no salieron del 0-0; las bohemias siguen invictas, aunque perdieron pie respecto a las tricolores.
Nacional continúa siendo el líder de la tabla de colocaciones con 12 puntos; Peñarol y Defensor Sporting tienen 9, Wanderers 8, Liverpool 7, Canadian 6, Montevideo City Torque 4, Danubio 3 y cierran San Jacinto y Juventud sin unidades.
En la próxima fecha, Nacional recibe a Liverpool, Peñarol a Wanderers en el partido de la fecha y habrá un interesante juego entre Defensor Sporting y Danubio; además, San Jacinto va con Montevideo City Torque y Canadian con Juventud.
Central quiere ascenso
Central Español venció con lo justo por 1-0 a Boston River y estiró la ventaja en la cima de la tabla de colocaciones. Además, DFC derrotó 4-2 a Udelar Progreso y Racing goleó 4-0 a Cerro.
Las palermitanas lideran con 12 puntos y puntaje perfecto; en el segundo escalón están Racing y Boston River con 7, DFC tiene 6, Progreso Udelar 3 y cierra Cerro, sin unidades.