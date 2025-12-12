Este domingo se define el segundo ascenso de la Divisional D a la Primera División Amateur. Deportivo LSM ya se proclamó campeón y ocupó el primer cupo ahora todo se decide entre Los Gorriones y Real Montevideo.

En la Divisional D se define el segundo ascenso a la Primera División Amateur el próximo domingo entre Los Gorriones y Real Montevideo. El ganador, tras el 0-0 en la final de ida, acompañará al campeón Deportivo LSM. El empate a cero en el Complejo Rentistas el pasado domingo en la ida dejó abierta la llave para la definición este fin de semana en el Parque Palermo desde las 18.00. Los Gorriones cuentan entre sus figuras al arquero Agustín Baubeta, que en la semifinal frente a Rincón atajó dos penales. Dirigidos por Hugo Bernal, cuentan entre sus futbolistas más experimentados con Álvaro Aschieri, de dilatada trayectoria en el ascenso criollo. Por su parte, el Real Montevideo, dirigido por Martín Barcos, tiene en Ferreirinha a su máximo goleador.

El Deportivo LSM, del que son propietarios Luis Suárez y Lionel Messi, ascendió como campeón de la mano de Rafael Canovas. Jugará en la Segunda División Amateur en 2026, en su segundo año de existencia profesional. El club oriundo de Shangrilá surgió en el Complejo Deportivo Luis Suárez. Con la posibilidad de ingresar al formato de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para competir en la D, el astro Lionel Messi se sumó a la gesta. Real Montevideo y Los Gorriones van en búsqueda de ocupar el segundo y último cupo para ascender.

Catorce equipos iniciaron el camino que termina este domingo. Además de LSM y los equipos de la última definición, Montevideo Boca Juniors, Academia, Deportivo CEM, Dilio Sports, Estudiantes del Plata, Keguay, Melilla, Nuevo Casabó, Paso de la Arena y Rincón, se enfrentaron a una rueda, todos contra todos. El equipo de los futbolistas del Inter Miami finalizó en el primer lugar de la tabla de posiciones y se consagró campeón. Los siguientes cuatro equipos en la tabla clasificaron a los playoffs, donde Rincón y Paso de la Arena quedaron eliminados en manos de los finalistas.

En segunda división hubo Consejo de Liga y se movió el mercado de pases

Los recién descendidos Miramar Misiones y River Plate se desprenden de algunas de sus figuras, antes de armarse para ser protagonistas en el campeonato de Segunda División de 2026. Emiliano Jourdan dejará de ser futbolista darsenero y Axel Pandiani dejará la entidad de Villa Dolores; ambos son nuevos jugadores de Cerro Largo. Varios clubes de Segunda División comenzaron sus movimientos apenas culminado el Campeonato 2025. Es así que Mathías Corujo dejó de ser el entrenador de Oriental de La Paz y en su lugar asumió Darío Flores, quien se retiró jugando en Oriental y era el técnico de la tercera división. Damián Enríquez renovó con Cerrito luego de que pareció haberlo despertado en el último tramo del año. En Uruguay Montevideo también renovó Agustín Villazán. Otro de los que se movió con rapidez fue Rentistas, que en las últimas horas aseguró al Chino Pablo Pírez y a Sebastián Diana para renovar la defensa.

Por otro lado, el martes se llevó a cabo un Consejo de Liga donde en el orden del día lo más importante pasó por una propuesta de los clubes en cuanto a ascensos y descensos en 2026. La propuesta plantea que haya dos ascensos de la Primera División Amateur a la Segunda División Profesional, pero que los últimos de la Segunda División disputen un repechaje con el tercero y cuarto de la Divisional C. El proyecto se aprobó por mayoría, ya que de los 14 clubes votantes sólo se abstuvo Fénix; Rentistas no participó. De todas maneras, el proyecto finalmente deberá ser aprobado por el congreso de clubes profesionales.