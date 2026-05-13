El colombiano Einer Rubio, del equipo Movistar, y el uruguayo Thomas Silva, durante la quinta etapa del Giro de Italia, el 13 de mayo. Foto: Luca Bettini / AFP

El uruguayo sigue haciendo historia y, luego del traspié en la etapa previa, protagonizó una gran escapada y entró tercero en una jornada increíble condicionada por fuertes lluvias en la montaña.

La etapa 5 del Giro de Italia, que unió Praia a Mare con Potenza en un exigente recorrido de 203 kilómetros, tuvo a Thomas Silva recuperando protagonismo y ambiciones después del mal día que tuvo el martes, que le significó perder la maglia rosa que se había calzado después de su histórico triunfo en la segunda etapa.

Este miércoles se dio una de las etapas más intensas y emocionantes del Giro de Italia 2026, con un trayecto duro en montaña que estuvo marcado por las condiciones climáticas, por momentos bajo fuertes lluvias que condicionaron a los corredores y propiciaron varias caídas.

A pocos kilómetros de la largada, un grupo de seis ciclistas emprendió la primera fuga, pero bajo el aguacero no llegaron a estirar la ventaja sobre el pelotón. Poco más adelante, todavía con más de 180 kilómetros de carrera, y en plena subida rumbo al primer puerto en Prestiani, el colombiano del equipo Movistar, Einer Rubio, lideró otra escapada, a la que se sumaron Thomas Silva y, poco después, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain).

Colombiano, uruguayo y portugués lideraron escapados bajo la intensa lluvia, hasta que en el descenso de Prestieri los alcanzaron el belga Victor Campenaerts (Visma), primero, y después varios ciclistas más que conformaron el grupo a la cabeza de la carrera, entre ellos Chistian Scaroni, compañero de equipo del fernandino en el Astana. También se metió en el grupo de avanzada el joven corredor español Igor Arrieta, que luego emprendió un ataque y se despegó de los escapados.

El portugués Eulálio se sumó a Arrieta y los dos atacaron en los últimos kilómetros de carrera para que la definición de la etapa fuese cosa de dos. Español y portugués trabajaron para mantener la ventaja sobre el resto de los escapados, y también sobre el pelotón, que venía atrás por más de cuatro minutos. A 13 kilómetros de la meta, Arrieta sufre una caída en descenso y pierde ventaja ante Eulálio. Como para devolver favores, Eulálio cayó poco después.

Ambos retomaron, y cuando iban otra vez mano a mano, Arrieta equivocó el trayecto y se metió por un camino que no era, lo que significó perder segundos importantes. Sin embargo, volvió al trazado, aceleró, alcanzó al portugués y lo superó en el sprint final para quedarse de manera increíble con la etapa. Eulálio Afonso, con su llegada en segundo lugar, se alzó como líder de la general y vestirá la maglia rosa.

Thomas Silva se mantuvo detrás de los dos líderes junto con el resto de escapados, y puso piernas y convicción para quedarse en los últimos metros con el tercer lugar. Poco más atrás llegó su compañero de equipo, Christian Scaroni, que se ubicó con este tiempo en el tercer lugar de la general, por detrás de Afonso y Arrieta.

El uruguayo descuenta tiempo en la general y vuelve a demostrar estar a la altura del gran desafío, con un podio que, de no haber sido precedido por la victoria de la segunda etapa, sería histórico, y que prueba que el objetivo de Thomas Silva, de venir a pelear etapas, se mantiene al alcance, con la ilusión intacta.