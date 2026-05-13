Con triple de Carlton Guyton sobre la chicharra, el playero ganó un partido increíble ante el fusionado y puso la serie 2-1; más tarde, Aguada le ganó el tercer juego a Hebraica y selló su pase a semis, donde enfrentará a Nacional.

Con Nacional y Peñarol ya en semifinales, a la espera de sus rivales, este martes se jugaron los partidos de las últimas dos llaves de cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Aguada, como antes lo habían hecho tricolores y aurinegros, barrió 3-0 la serie ante Hebraica y Macabi y será rival de Nacional. Se reedita, ahora en semifinales, el duelo de la última final, que terminó con triunfo tricolor y primer título para los de La Blanqueada. A primera hora, Malvín protagonizó la definición más incierta y vibrante de los playoffs hasta el momento, para mantenerse vivo y forzar un cuarto juego en la serie ante Defensor Sporting.

Aguada lo dio vuelta

El aguatero tuvo un arduo trabajo para conseguir la tercera victoria ante Hebraica, en la cancha de Larre Borges. Los macabeos, obligados a ganar para estirar la serie, consiguieron imponer cierto dominio a partir del segundo cuarto, después de que en el primer chico un triple clave de Charles Mitchell acortara diferencias. Desde la banca entró Gastón Semiglia con la mano caliente desde el perímetro, al tiempo que Jaylen Canty hacía su trabajo en la pintura. Macabi se fue al entretiempo 13 puntos arriba.

En el tercer cuarto asomaron los primeros indicios de una remontada del equipo de Leandro Taboada, pero Semiglia volvió a mantener a Hebraica con un triple, y luego Brandon Weatherspoon aportó otros tres puntos clave para sostener diferencias. El aguatero había tenido una muy mala noche en tiros de tres, lo que marcaba la diferencia, pero en el último cuarto, con acciones defensivas de Earl Clark, aportes clave de Joaquín Rodríguez y una actuación decisiva de Donald Sims, quien sumó 33 puntos, Aguada consiguió la remontada y selló el triunfo 85-81.

Nacional lo espera en la llave de semifinales, que dará inicio el próximo fin de semana.

La última pelota mantiene con vida a Malvín

Mientras tanto, Peñarol deberá esperar para conocer a su rival de semifinales, porque el estadounidense Carlton Guyton fue el héroe ante su gente en la cancha de Malvín y con un triple sobre la chicharra aseguró el triunfo 83-81 ante Defensor Sporting, que estuvo a nada de barrer la serie 3-0.

Los dirigidos por Pablo López estuvieron arriba en el marcador todo el partido, con una renta que variaba entre cinco y diez puntos que auguraba quizá un final mucho más tranquilo para el playero. Pero el fusionado se activó en el último cuarto, contagiado por Elijah Weaver, que decidió meterse en partido y empezó a embocar todo (de sus 28 puntos, 17 fueron en ese último cuarto). Defensor dio vuelta el marcador en el momento justo y la sensación en ese último cuarto era que se lo llevaba de atrás.

En los últimos minutos, los equipos alternaron dobles y puntos desde los libres para poner bien en suspenso el resultado final. En la última del partido, y con Malvín un punto abajo, Carlton Guyton combinó con Joshua Webster –también figura y máximo anotador del equipo, con 32 puntos– y volvió a recibir para meter el triplazo que mantiene con vida al playero. El cuarto juego es el viernes.