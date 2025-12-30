La organización de la Serie Río de la Plata dio a conocer este martes el fixture oficial para su edición 2026; varios equipos uruguayos dirán presente.

Los equipos de fútbol sudamericanos van relojeando la pretemporada 2026. En ese sentido, este martes de tardecita se reveló finalmente el calendario oficial de la Serie Río de la Plata, el certamen amistoso que ya es un sello distintivo del verano uruguayo y que sirve como termómetro para medir las aspiraciones de los clubes antes del inicio de sus competiciones oficiales. Con sedes repartidas entre Montevideo, Maldonado y el interior, el torneo se desarrollará entre el 10 y el 23 de enero, aunque algunos compromisos se extenderán hasta el 26.

Buenas presencias

La acción comenzará el sábado 10 en el emblemático Parque Viera. La jornada inaugural tendrá un partido internacional, en el que se enfrentarán Independiente de Avellaneda y Alianza Lima de Perú, a partir de las 21.00. Este cruce marca la pauta de lo que será el torneo: un espacio en donde equipos uruguayos, argentinos, chilenos, peruanos y paraguayos cruzarán sus expectativas en busca de ritmo futbolístico.

Los equipos uruguayos comenzarán a rodar el 12 de enero, cuando Cerro Largo reciba a Atlético Tucumán en el estadio Charrúa. La presencia argentina se mantendrá firme con equipos como Unión y Colón de Santa Fe, mientras que el fútbol chileno estará representado por potencias como Colo Colo y los equipos de Concepción.

Como es habitual, el foco de atención estará puesto en lo que hagan Nacional y Peñarol. Los carboneros serán los primeros en jugar. El manya tendrá su prueba inicial el 17 de enero a las 22.00, cuando se enfrente a River Plate de Argentina en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. No será su único desafío de alto nivel: el 21 de enero se medirá ante Colo Colo en una sede a confirmar entre el estadio Centenario y el Campeón del Siglo, un duelo con aroma a Copa Libertadores.

Por su parte, Nacional hará su debut oficial en la serie el 20 de enero, cuando reciba a Deportes Concepción en su casa, el Gran Parque Central, a las 22.00. Para los tricolores este partido representa la oportunidad de presentar a sus nuevas incorporaciones ante su hinchada en un marco de fiesta y competitividad.

Una vidriera

La Serie Río de la Plata no se limita sólo a los equipos grandes. El torneo destaca por su inclusividad, ya que brinda rodaje a instituciones como Defensor Sporting, que enfrentará a Unión de Santa Fe el 17 de enero en el Franzini, y Wanderers, que tendrá una agenda cargada debutando ante Independiente el 16 y cerrando contra Universidad de Concepción el 22.

Además, clubes que representan al interior, como Juventud de Las Piedras, Paysandú y Montevideo City Torque, tendrán su espacio. Los pedrenses se medirán nada menos que ante el Olimpia de Paraguay el 18 de enero en Maldonado. El cierre del calendario extendido estará a cargo de Paysandú y Miramar Misiones el 26 de enero, poniendo fin a más de dos semanas de actividad ininterrumpida.

.