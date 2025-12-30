Con el nuevo torneo estival se agregan 14 encuentros televisados más al modelo de negocios de la AUF.

Recién este viernes 2 de enero, el primer día hábil del año 2026, con la incorporación oficial por la vía administrativa de Albion, Central Español y Deportivo Maldonado, que por logros deportivos consiguieron pasar a la máxima categoría, se consagrará el más novel torneo de la Primera División Profesional del fútbol uruguayo, el que la propia AUF ya ha presentado como la Copa de la Liga AUF.

Este campeonato con los 16 clubes de la temporada 2026 de la A será el primero nuevo y oficial no emparentado con el campeonato Uruguayo, ahora llamado Liga AUF Uruguaya. Se podría decir que tiene un antecedente muy parecido en cuanto a tipo de disputa y a pleno calor de enero - febrero con el torneo Integración y la Copa Celeste Olímpica que se jugó en estadios del interior con la vieja y desubicada idea de llevar “el fútbol al interior”, que en esos meses tiene una de sus fiestas futboleras más imponentes con el campeonato de selecciones. La cuestión es que a pesar de ser patrocinado por AUF, el torneo que ganó River Plate en el Paiva Olivera de Rivera venciendo a Peñarol en la final no es considerado oficial.

Para la historia

Este, más allá de la prematura discusión por intereses particulares de si es vinculante con la lista de sanciones que arrastran los deportistas al cierre de la temporada 2025, o de antes para el caso de los que no jugaron acá el año pasado, como podría ser el caso del golero Washington Aguerre, sí se trata de un torneo oficial y así ha sido presentado aún antes de su aprobación por parte de los clubes: “La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se enorgullece en anunciar la creación de la nueva Copa de la Liga AUF, un hito histórico para nuestro fútbol nacional. El máximo organismo organizará directamente este torneo que marca el inicio de una nueva etapa en la continua mejora de la profesionalización de nuestro fútbol y de una apuesta a cambiar progresivamente nuestras competencias. Queremos jugar más, con mejor clima y con formatos que sean más atractivos. Esta iniciativa nace con el firme propósito de seguir fortaleciendo nuestras competencias y con objetivos de mejorar: - Alto rendimiento: Más minutos de competencia de calidad para la preparación de los clubes. - Espectáculo Deportivo: Aprovechar el verano, la mejor época del año para la asistencia de las familias a los estadios.”

Se TV

No lo dice la AUF ni lo tendría que decir -aunque es un dato que da contexto y explicación a la aparición de una contienda oficial apenas cinco días o una semana después de comenzar las cargas físicas de pretemporada después de una merecidas y acordadas vacaciones-, pero es la primera vez en el siglo que los derechos de imagen audiovisuales de las competencias profesionales de la AUF no le pertenecen a Tenfield. Eso va por un lado, y entonces ya negociado el paquete del cuatrienio con distintas reglas acordadas y aceptadas dentro de la licitación promovida por la AUF, ahora no es cuestión de que por fuera les organicen amistosos o copas de pan o de telefonos que pueden hacer terceros como lo hará Disney con la Serie Río de la Plata, y sí que todos estén obligados a jugar por lo menos un partido (que para cuatro serán dos, para otros dos tres, y para otros dos, los que lleguen a la final, cuatro), para acrecentar el número de partidos de la temporada a 317 partidos televisados, solo entre equipos de la A para el caso de que fuesen necesarias todas la finales posibles.

Estos 15 o 14 partidos que se agregan (parece que la gente del entorno del fútbol sueña e impone que todas las finales deben ser Nacional-Peñarol, y si es así compartirán la final de la Supercopa para hacer un dos en uno) será la prueba oficial, de acuerdo a cómo ofertaron y cerraron sus contratos, de ver cómo se arreglan cable y TV abierta administrados por Torneos-Directv; el streaming, por Tenfield; el mercado internacional, por Team Click-Antel; y el mercado de apuestas, por Mediapro.

Todo esto va a partir del 10 de enero con jornadas dobles en los estadios y culminando los octavos de final el 14. Los cuartos de final están previstos para el 17 y 18 también en dobles jornadas y las semifinales el 21 y 22. La final se juega el 25 a menos que lleguen a ella Nacional y Peñarol, y en ese caso no hay final específica de la Copa de la Liga, sino que se encaja con la final de la Supercopa que será el 1 de febrero. En su comunicación oficial la AUF hizo saber que, además de la copa, a quien se quede con el primer campeonato “se le otorgará un importante premio económico de USD 100.000 [...] adjudicado exclusivamente para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura de la institución ganadora.”

Con cancha

Dice también la comunicación oficial que “los partidos se disputarán en escenarios neutrales (Montevideo e Interior) seleccionados por la Mesa Ejecutiva para maximizar el alcance del evento.”

En Montevideo no estará disponible el Centenario, y entonces se puede jugar en el Franzini, en el Viera, en el Saroldi y en el Charrúa donde se solucionará su ausencia de alambrado o vallado, y en Colonia se podría disputar algún partido en el Parque Prandi. Hay quienes piensan que se podría disputar algún partido en el Suppici coloniense o en el Landoni duraznense, pero da la impresión que casi ningún club le competiría a la albiazul coloniense o a la pitanga duraznense en medio del campeonato del Sur con más de un siglo de historia y metido en la gente.

Los partidos de octavos confirmados son Nacional-Deportivo Maldonado (el 12 de enero en Maldonado), Peñarol-Central Español (el 13 de enero en Maldonado), Liverpool-Albion, Juventud-Wanderers, Defensor-Progreso, Boston River-Danubio, Racing-Cerro y Torque-Cerro Largo. Los ganadores siguen adelante en cuartos (ganador de Nacional-Deportivo con el de Torque-Cerro Largo y de Defensor-Progreso con Wanderers-Juventud por un lado y los otros cuatro ganadores en la otra rama) mientras que los perdedores se despiden del torneo y continúan con sus preparaciones de largo aliento para toda la temporada.