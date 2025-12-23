La Conmebol confirmó el calendario, que tendrá fuerte actividad en marzo: dos uruguayos estarán en la fase de grupos.

La Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó este martes cómo será el inicio de la Copa Sudamericana, dando a conocer los días, horarios y canchas para la fase previa del certamen. En esta instancia, los cuatro equipos uruguayos clasificados se eliminarán entre sí para determinar quiénes serán los dos que avanzarán al cuadro principal del torneo continental.

El calendario marca que la acción empezará el martes 3 de marzo a las 19.00, cuando Montevideo City Torque sea local ante Defensor Sporting en el Parque Alfredo Víctor Viera, en un duelo que promete intensidad entre dos propuestas futbolísticas protagonistas. Dos días después, el jueves 5, será el turno de Boston River y Racing. El partido también se disputará a las 19.00, en este caso en el estadio Centenario.

Como ha sido en los últimos años y siguiendo la reglamentación vigente para esta fase, las llaves se definirán a partido único. En caso de que los encuentros finalicen en empate al término de los 90 minutos, el clasificado se decidirá inmediatamente a través de una tanda de penales. También, al igual que en torneos pasados, sólo los dos ganadores jugarán la fase de grupos, mientras que quienes pierdan se quedarán jugando sólo a nivel local.

Esta misma suerte corre para los equipos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela: cuatro juegan, dos pasan. Contraria es la situación de privilegio de los clubes de Argentina y Brasil, que no disputan la fase previa y sus clasificados (seis equipos por cada país, contra los dos del resto de países) ingresan directamente a la fase de grupos. Esta fase también se proveerá de los equipos eliminados de la fase 3 de la Copa Libertadores. En este caso, Juventud de Las Piedras o Liverpool podrían ser el tercer uruguayo en la Sudamericana —sólo uno de los dos, porque se cruzan entre sí—.

Para la edición 2025 de la Sudamericana, la representación uruguaya fue de Racing y Cerro Largo; aseguraron su lugar en la fase de grupos tras superar sus respectivos cruces ante Montevideo Wanderers y Danubio. A ellos se sumó Boston River, que se integró directamente al cuadro principal del certamen tras quedar eliminado en la fase 3 de la Libertadores. Cae por su peso que Racing y Boston River son quienes pueden repetir participación en las series.

En el desarrollo del torneo, el desempeño de los uruguayos dejó momentos memorables, destacando especialmente la campaña de Cerro Largo. El equipo de Melo hizo historia al convertirse en el primer club uruguayo del año en ganar oficialmente en suelo brasileño (ante Vitória) y lograr el pase a los playoffs de octavos de final. Por su parte, mientras que Racing compitió en un grupo de alta exigencia frente a potencias, como Corinthians, Boston River cerró su participación con una contundente goleada 5-0 ante Guaraní en Paraguay.