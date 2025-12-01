Max Verstappen celebra con su equipo tras ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar, en el Circuito Internacional de Lusail, el 30 de noviembre.

Con una magnífica carrera, con la mejor estrategia y aprovechando cada centímetro de pista, el neerlandés se llevó el Gran Premio de Qatar, para quedar a 12 puntos de Norris a falta de una sola carrera.

Con una carrera que no imitó en absoluto a la Sprint, con McLaren mal en la estrategia, podio del “Smooth Operator” y todos haciendo los cálculos del campeonato, nos vamos a Abu Dabi para definir el título. Max Verstappen fue el ganador y dejó el final abierto para la última carrera.

Verstappen adelantó a Lando Norris en la salida por el lado limpio, al igual que Kimi Antonelli con George Russell; el italiano más tarde tendría un rol muy importante gracias a este adelantamiento. En la vuelta 7, Pierre Gasly, con el Alpine, chocó a Nico Hülkenberg cuando peleaban por la novena posición y causó la entrada del Safety Car ya que dejó afuera al piloto de Kick Sauber.

La mayoría de los pilotos, incluyendo a Max, pararían en boxes para poner neumáticos medios nuevos, pero los McLaren decidieron quedarse fuera, con las primeras posiciones pero con neumáticos más desgastados.

Verstappen logró quedarse con la punta después de las paradas, pero Norris quedó quinto, detrás de Sainz y Antonelli; el italiano lo aguantó una gran cantidad de vueltas, pero en la penúltima cometió un error y le cedió la posición a Lando, dejándolo cuarto.

Carrera y definición

Las posiciones de quienes aspiran al título de cara a la última competencia quedaron así: Norris 408 puntos; Verstappen 396; Piastri 392.

Norris defiende el liderato, mientras que Piastri intentará tener posibilidades, pero no hay que perder de vista que será una pista que ya ha decidido varios campeonatos mundiales en favor de Red Bull, y para un Max que apostará a todo.

Norris gana si:

1. 1º Norris

2. 2º Norris

3. 3º Norris

4. 4º Norris - 2º Verstappen

5. 5º Norris - 2º Verstappen

6. 6º Norris - 2º Verstappen - 3º Piastri

7. 7º Norris - 2º Verstappen - 3º Piastri

8. 8º Norris - 2º Piastri - 3º Verstappen

9. 9º Norris - 2º Piastri - 4º Verstappen

10. 10º Norris - 3º Piastri - 4º Verstappen

Verstappen gana si:

1. 1º Verstappen - 4º Norris

2. 2º Verstappen - 3º Piastri - 8º Norris

3. 3º Verstappen - 2º Piastri - 9º Norris

Piastri gana si:

1. 1º Piastri - 6º Norris 2. 2º Piastri - 4º Verstappen - 10º Norris

Puntos por carrera

25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

Si hay empate en puntos, gana quien tenga más triunfos.