El ex Torque Thiago Palacios convirtió el gol con el que el pincha ganó el clásico platense. Fernando Muslera fue figura en el equipo de Eduardo Domínguez. En Gimnasia jugaron Juan Pintado y Enzo Martínez.

Estudiantes de La Plata derrotó a Gimnasia con gol del nacionalizado uruguayo Thiago Palacios en un nuevo clásico platense por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. De esta manera accedió a la final que se disputará en Santiago del Estero el próximo sábado desde las 21.00, en la que enfrenterá a Racing, que en la noche del domingo derrotó a Boca a domicilio en La Bombonera con gol de Maravilla Martínez.

El partido se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerillo. En Gimnasia, entre los dirigidos por Fernando Zaniratto jugaron como titulares los uruguayos Juan Pintado y Enzo Martínez, que hizo pareja de zagueros con el argentino ex Defensor Sporting Renzo Giampaolli. En el Estudiantes del exentrenador de Nacional Eduardo Domínguez jugaron Fernando Muslera y Thiago Palacios, el autor del gol. El clásico platense tiene más de 100 años; este fue el número 191 de la historia. Estudiantes, con la victoria, confirmó la hegemonía y puso en 69 las victorias clásicas sobre 51 del lobo, además de 71 empates. El pincha, además, registra la mayor goleada en este tradicional encuentro: fue 7-0 el 15 de octubre de 2006, por la fecha 11 del Torneo Apertura. El último triunfo del tripero data del 19 de marzo de 2023: fue 2-1 por la Copa de la Liga.

Ambos equipos entraron por la puerta de atrás a la definición por playoffs del Torneo Clausura. Gimnasia incluso estuvo cerca del descenso, pero derrotó —con sabor a hazaña— a River Plate y, a partir de ese partido, consiguió cinco victorias consecutivas que lo dejaron con la posibilidad de acceder a la definición. A Estudiantes se le dieron todos los resultados que necesitaba para poder clasificar en el octavo puesto, pero con la obligación de definir todas las llaves en condición de visitante, como en este caso en el Bosque. Todo luego de derrotar a Rosario Central 1-0 con gol del colombiano Edwuin Cetré y de ganarle por el mismo resultado en Santiago del Estero a Central Córdoba, también con gol del nacionalizado uruguayo ex Torque Thiago Palacios.

En el primer tiempo no se sacaron diferencias. La más clara, quizás, se quedó en las manos de Muslera: fue un disparo de Manuel Panaro que se desvió en un defensor y exigió un esfuerzo superlativo del arquero. El lobo reaccionó a la llegada de Estudiantes y también supo presionar a Nelson Insfrán. En el segundo tiempo, uno de los goleadores de Estudiantes, Palacios —que incluso supo vestir la camiseta de la selección uruguaya— encontró un centro de Cetré en el área chica para empujar la pelota a la red. Fue un silencio total en el Bosque. Gimnasia empujó por su gente, con más corazón que juego, pero Estudiantes, inteligente, supo cuidarla cuando la tuvo. Habrá final del Clausura de la Liga Argentina: será el domingo próximo entre Racing y Estudiantes.