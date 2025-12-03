El Real Madrid con gran actuación de Killian Mbappé derrotó 3 a 0 al Athletic Bilbao de visita. Federico Valverde fue titular los 90 minutos. En el Cagliari, el ex Peñarol Juan Rodríguez también fue titular frente al Napoli de Mathías Olivera. Se confirmó lesión muscular de Josema Giménez en el Atlético Madrid.

El Real Madrid, con Federico Valverde como titular, derrotó al Athletic de Bilbao a domicilio en el San Mamés. El partido lo resolvió el francés Killian Mbappé con dos goles y una asistencia. El partido perteneció a la fecha 19 de La Liga y le permitió al equipo merengue mantenerse segundo y a tiro del Barcelona. Desde el inicio del partido, el equipo dirigido por Xabi Alonso marcó el ritmo del juego. El francés abrió el marcador a los 7 minutos luego de recibir de Trent Alexander-Arnold y sacarse de encima al defensor Iñigo Lekue para vencer a Unai Simón.

Antes del entretiempo, el mismo Mbappé habilitó de cabeza a Eduardo Camavinga tras un centro de Alexander-Arnold; el angoleño puso el segundo para la tranquilidad del equipo de Federico Valverde. En el segundo tiempo fue más de lo mismo y el francés se ocupó de firmar como estrella del partido con un golazo de larga distancia. El uruguayo Federico Valverde tuvo un rendimiento parejo durante todo el encuentro, primero jugando más adelantado en la línea de volantes para controlar los intentos de Adama Boiro; perdió una pelota en el primer tiempo que hizo suspirar. En el segundo tiempo, tras la salida de Militao, ocupó su puesto alternativo de lateral derecho que ya conoce. Incluso obligó a Unai cuando se animó a patear de lejos.

Juan Rodríguez debutó en Cagliari.

El zaguero Juan Rodríguez, formado en Peñarol, fue titular por izquierda en el estadio Diego Armando Maradona frente a Napoli, que tuvo entre sus titulares a Mathías Olivera, por los octavos de final de la Copa Italia. De esta manera se produjo el debut de Rodríguez, que fue adquirido a Peñarol en setiembre. El partido terminó 1 a 1 por los goles de Lorenzo Lucca para Napoli en el primer tiempo y Sebastiano Espósito para Cagliari en el segundo. En los penales, los napolitanos obtuvieron la clasificación a cuartos de final de la Copa Italia por 9 a 8.

Josema lesionado.

Tras la derrota del Atlético de Madrid frente al Barcelona por La Liga de España, el futbolista uruguayo sufrió una lesión muscular, según confirmó este miércoles el equipo colchonero. “José María Giménez sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo derecho”, comunicaron desde el club. El futbolista no estará para la visita al Athletic Bilbao, y está en duda para el partido del próximo martes frente al PSV Eindhoven por Champions League.