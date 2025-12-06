El venezolano Michael Carrera fue el mejor jugador del conjunto fusionado, que no hizo pie ante el equipo argentino, que llega invicto a la final.

En Asunción, Defensor Sporting cayó este sábado por 80 a 65 en las semifinales de la Liga Sudamericana de Básquetbol ante los argentinos de Ferro Carril Oeste, que avanzaron a la final invictos tras ganar los siete juegos del torneo.

En el inicio, el juego fue parejo y los equipos se fueron midiendo. Pero ya en el primer cuarto la superioridad del conjunto de Caballito empezó a plasmarse mediante rápidas transiciones de defensa a ataque y flojas respuestas defensivas del equipo que dirige Gonzalo Brea.

Emiliano Lezcano fue el conductor del ataque verde y se consolidó como una de las grandes figuras del partido. El ex Cordón Eduardo Vasirani jugó un gran segundo tiempo en Ferro, especialmente en la faceta defensiva. El primer cuarto terminó 23 a 9 a favor de los argentinos, y la primera mitad se cerró con Defensor Sporting 15 puntos abajo.

En el tercer cuarto el conjunto fusionado tuvo su mejor momento y cerró con un parcial de 26 a 20. Liderados por el empuje del venezolano Michael Carrera -jugador de selección que llegó para reforzar al equipo del Parque Rodó-, y con importantes aportes de Facundo Terra, Defensor Sporting recortó la diferencia a un solo dígito y llegó a ponerse a 8 puntos. Pero Ferro reaccionó rápidamente y volvió a adueñarse del trámite gracias a intervenciones cruciales de su figura, el escolta Lezcano; también aportaron varios anotadores desde el banco, que dejaron en evidencia las diferencias que hay entre los dos planteles.

Defensor Sporting no estuvo sólido en defensa y falló mucho en ataque, en tiros de campo y también en libres, por lo que nunca pudo achicar la desventaja para creer en la chance de dar vuelta el resultado. El último cuarto volvió a ser de Ferro.

El equipo argentino, que también lidera la liga de su país, llega invicto y como favorito a la final de la Liga Sudamericana, mientras que Uruguay perdió la posibilidad de tener un campeón por segundo año consecutivo, luego de la coronación de Nacional en la edición pasada.

El otro finalista se define este sábado a segunda hora en el duelo entre Regatas, de Argentina, y los locales de Olimpia Kings. Defensor Sporting jugará por el tercer puesto ante el perdedor.

Puede darse una final entre rivales argentinos. Cabe señalar que Argentina es el máximo ganador de la Liga Sudamericana, con 13 títulos, seguido por Brasil —que ya no tiene representantes en esta edición— con 12. Uruguay y Venezuela, con un título cada uno, cierran el palmarés por país.