Peñarol se impuso con más autoridad en el juego que en el resultado en la segunda final que se disputó en el Palacio Peñarol. El carbonero está 2-0 arriba en la serie que es al mejor de siete partidos, y buscará dejar contra las cuerdas a Aguada el próximo viernes, en partido que va a las 21.15 en el gimnasio de la Avenida San Martín.

El rojiverde tiene la inmejorable chance de resurgir ante su público, en su escenario donde suele elevar el nivel. De hecho, le ganó los dos partidos de la temporada al aurinegro en su casa. Hasta el momento tuvo muchos problemas en la serie: la toma de rebotes defensivos, la consistencia defensiva y la defensa en las cortinas de Luis Santos.

Justamente, el dominicano ha sido una de las grandes falencias del aguatero. Peñarol eligió atacar desde el pick and roll, el interno no tiene la dinámica ni la elasticidad para contener a un chico. Si va al atrape, libera la caída del grande aurinegro y descuida el rebote ofensivo. Si espera, regala el tiro de perimetral que ofende. Al no tener un ala pívot natural, Aguada está sufriendo muchos problemas en la zona pintada, que los de Leandro García Morales están leyendo a la perfección.

Justamente, los mejores momentos defensivos del rojiverde fueron en zona 2-3, custodiando el rebote y regalando tiros abiertos. Si Peñarol erra, la estrategia se vuelve efectiva, pero cuando anota, la solución deja de ser tal. Además, Martín Rojas, excelente pasador, desde la cabeza de la llave fue muy inteligente para posicionarse y generar espacios, siendo uno de los jugadores claves de la serie.

El carbonero más colectivo, el rojiverde jugado totalmente al talento individual. Así está marcada la serie que tendrá un nuevo capítulo en la noche del viernes. Será el último en cancha de los clubes, después se trasladará al Antel Arena, con la cantidad de encuentros que sean necesarios.

El encuentro será televisado por VTV, se podrá ver por Antel TV y los cables de Montevideo y el interior que cuenten con la señal. También lo pasará la plataforma de streaming Basquetpass.