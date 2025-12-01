El jugador de Peñarol puso el doble en la hora para el triunfo ante Panamá; además Gonzalo Iglesias dijo: “estamos haciendo las cosas bien, los compañeros que son parte del proceso son todos solidarios”.

Uruguay le ganó en la hora a Panamá en el Antel Arena para lograr su segundo triunfo en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027, en la misma cantidad de presentaciones.

La celeste le había ganado por 33 a los panameños de visitante. La historia dominical fue distinta, el encuentro se definió con un doble en bandeja sobre la hora de Martín Rojas. El jugador de Peñarol corrió por derecha, recibió el pase de Santiago Vescovi y convirtió para hacer delirar a las más de 4500 personas presentes.

En zona mixta, Rojas habló con la diaria y contó cómo vivió la jugada cumbre en la noche: “Imaginaba más un triple en la hora que una bandeja. De chicos todos soñamos con ganar un partido así, se dio con la selección y lo hace muy especial. Vi el camino libre y corrí, no tenía muy claro cuánto tiempo quedaba; sabía que era poco para agarrarla y tirarla. Por suerte me llegó”.

El interno hizo un gran partido defensivo, pero en ataque estuvo trancado, se reivindicó tras un inicio anotador que no había sido bueno: “Me había tocado en el primer tiempo errar goles que entreno a diario porque son los tiros que generalmente me quedan, traté de mantenerme duro, seguir aportando desde otro lado y me deja muy contento meter la bandeja del triunfo”.

Rojas valoró el empuje del público y disfrutó generar el festejo en el Antel Arena: “Vino mucha gente a pesar de que jugamos un domingo, supertarde; mañana arranca la semana para todos con las obligaciones, llovía, eran muchas condiciones adversas, pero nos acompañaron y estamos agradecidos”.

El jugador volvió a la selección luego de una lesión que le impidió jugar el torneo continental. “La Americup me tocó verla desde el hospital, se notaba la adhesión del grupo, todos metidos y comprometidos. Esta vez me tocó acoplarme a todo lo bueno que se hizo en ese torneo. Nos llevamos muy bien, se trabaja bárbaro y eso es muy importante para encarar cada ventana”.

Sobre las virtudes colectivas y su rol, destacó: “Tenemos un equipo intenso, a mí me toca suplir los centímetros con velocidad para ganarle a jugadores que son más altos y más pesados. Defensivamente hicimos un laburo tremendo en el último cuarto”.

En el cierre de la charla, Rojas valoró los triunfos que permiten arrancar bien arriba en las clasificatorias: “Para nosotros era importante arrancar con dos victorias. Por más que habíamos ganado de visitantes por amplia ventaja, sabíamos que Panamá es un gran equipo y no iba a ser lo mismo”.

Juan Ducasse, de Uruguay. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Gonzalo Iglesias: “Estamos muy unidos”

El ala pívot de Biguá también habló con la diara en zona mixta y dejó sus primeras sensaciones: “Fue un partido complicado, no nos dio la energía en el primer tiempo, pero por suerte terminamos cerrando el partido de la manera más linda. El nivel físico se notó, estábamos cansados, ellos se sintieron cómodos en los uno por uno, Jhivvan Jackson la metió de todos lados. Sabíamos que iba a cambiar porque Panamá no era el equipo que perdió por más de 30 el otro día. Por suerte, en el último cuarto tuvimos la energía para contagiar e ir hacia adelante”.

Hubo una victoria amplia y otra en la hora, al consultarle cuál prefiere, Iglesias explicó con una sonrisa: “Los dos son lindos, jugar holgado para buscar mejores tiros hace que la pelota recorra todos los circuitos sabiendo que tenés margen de error. Los trámites de finales cerrados son divinos por la emoción, la pelota tiene que estar en las manos correctas y no te podés equivocar. Terminar así es importante”.

Sobre la importancia del triunfo y la cohesión del grupo, aseguró: “Tenemos que pensar en nosotros, preparar los partidos sin pensar en el resto, pese a que se dio algún resultado favorable en estas primeras fechas. Fue muy importante ganar estos dos partidos, esto recién empieza, estamos haciendo las cosas bien, los compañeros que son parte del proceso son todos solidarios, estamos muy unidos”.

Para el cierre habló de lo que sintió al volver a jugar en el Antel Arena después de algunos años: “Fue hermoso, con la gente que acompañó y se contagió con el equipo. Es un estadio de otro nivel y jugar estos partidos es especial, estoy muy contento de mi vuelta al país y encontrarme con estas cosas más seguido”.