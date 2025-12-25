El tricolor se aseguró a Agustín Vera, el argentino Tomás Verón Lupi y el colombiano Jhon Guzmán.

Nacional todavía no había sumado altas para 2026, tras coronarse campeón uruguayo en 2025, pero en las últimas horas acercó tres jugadores al plantel de la próxima temporada.

Uno de los acuerdos es con Agustín Vera, volante que quedó libre en River Plate, que jugará en la segunda división profesional. El jugador firmará con el tricolor, pero tuvo la voluntad de dejarle el 20% de su ficha al darsenero por los años que estuvo en el club del Prado. Juega de volante ofensivo, tiene 21 años y nació en Tala, Canelones. El año pasado disputó 33 partidos, anotó 3 goles y dio 4 asistencias.

Otro jugador de ataque que será tricolor es el argentino Tomás Verón Lupi, quien llegará cedido por un año y con una opción de compra por el 80% de 600.000 dólares; estaba en Grasshopper, en Suiza, donde jugó apenas seis encuentros desde el inicio de la temporada europea. El extremo derecho, de 25 años, había tenido un buen pasaje en Racing en el fútbol uruguayo.

El tercer refuerzo tricolor es Jhon Guzmán, volante central colombiano de 20 años que jugó en la selección sub 20 de su país. Llega desde Inter de Palmira, equipo con el que Nacional negoció la ficha de Julián Millán. En este caso es un préstamo con opción de compra, de 300.000 dólares; en 2025 jugó 36 partidos y anotó un gol.

A la espera de Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera tiene todo acordado para jugar en Nacional y comenzar los entrenamientos el 3 de enero, cuando el equipo dirigido por Jadson Viera dé inicio a la nueva temporada. El delantero tiene contrato vigente con Peñarol hasta el 31 de diciembre y por eso no hará movimientos hasta que finalice el vínculo con el aurinegro.

Sebastián Coates decidió continuar en actividad y quedarse para cumplir el contrato que tiene vigente hasta el final de 2026; el zaguero había analizado su retiro del fútbol profesional, pero seguirá compartiendo la zaga con Julián Millán, quien también se quedará en el tricolor. De todas formas, la dirigencia busca un defensor más.

Por el momento, Christian Oliva se queda, el bolso espera por César Araújo, quien pidió hasta los primeros días de enero, donde evaluará las opciones que tiene desde el fútbol del exterior.

La continuidad que está compleja es la de Christian Ebere, Plaza Colonia pidió dinero por la opción de compra y Nacional no está dispuesto a invertir en el delantero. Es probable que continúe su carrera en el exterior.