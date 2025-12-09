El delantero se suma a la gran lista de bajas del carbonero para 2026; podría continuar en Nacional. En filas del mirasol hay nombres que seducen, como los de Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

Peñarol inició el proceso de reestructura rumbo a la temporada 2026 tras perder las finales del campeonato uruguayo frente a Nacional. Pedro Milans, Gastón Silva, Mathias de Ritis, Damián Suárez y Marco Oroná son algunos jugadores que terminan su contrato y no continuarán en la institución. Es muy probable que Jaime Báez se sume a esa lista.

También tiene vínculo hasta el 31 de diciembre Maximiliano Silvera, quien en las últimas horas decidió que no aceptará la propuesta de renovación. Por lo tanto, será libre y, por ahora, tiene dos destinos posibles: Nacional o Rosario Central, de Argentina. Dirigentes tricolores han asegurado que hay cercanía sobre la contratación del delantero.

Otro que saldrá es Ignacio Sosa; hace varios meses está sellada su venta a Bragantino, de Brasil, por 3,5 millones de dólares. El nuevo equipo del volante clasificó a la Copa Sudamericana. Nahuel Herrera, uno de los mejores jugadores de la temporada, también podría dejar la institución en caso de que llegue una buena oferta.

David Terans y Lucas Hernández extenderán automáticamente su contrato por estar con lesiones largas. El estatuto de la Mutual obliga a mantener los vínculos hasta que los futbolistas tengan el alta deportiva. Es altamente probable que los dos se queden en Peñarol hasta fines de 2026.

A negociar

Peñarol debe negociar la continuidad de Matías Arezo y Brayan Cortés. El delantero debe volver a Gremio tras finalizar la cesión; para retenerlo, el carbonero debería desembolsar cuatro millones de dólares para utilizar la opción de compra, algo que no va a suceder. Se buscarán alternativas con la institución de Porto Alegre.

La situación es parecida, aunque los montos son menores, en el caso del golero chileno: la opción de compra es de 1,2 millones. El aurinegro espera por otro préstamo, ya que Cortés no tendría lugar en el primer equipo de Colo-Colo y es un sueldo alto para los trasandinos que, además, no tendrán competencia internacional en 2026.

Puerta de ingreso

Franco Escobar es el único jugador confirmado como incorporación. Ya estuvo en Uruguay y se sumará a los entrenamientos en los primeros días de enero. Dos de los grandes anhelos de Diego Aguirre son Abel Hernández y Nicolás Vallejo, fundamentales en la buena campaña de Liverpool, la Joya tiene ofertas fuertes del exterior, sobre todo del fútbol peruano, mientras que el negriazul tiene prioridad para ejecutar la compra del puntero argentino, lo que complica mucho su chance de que llegue al mirasol.

Gastón Olveira, que no seguirá en Olimpia de Paraguay tras la llegada de Sebastián Lentinelly, es opción en el arco de Peñarol, que recuperará para los primeros meses del año a Eduardo Darias, Tomás Olase y Germán Barbas. Javier Cabrera volverá después del Mundial 2026.