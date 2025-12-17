Este jueves, en la sede de Conmebol ubicada en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo que definirá los cruces de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026, y de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026.

Ambas son instancias eliminatorias previas a las fases de grupos de cada torneo y se jugarán a partir de febrero de 2026. El 18 de marzo, una vez que ya estén definidos todos los clubes que jugarán las fases de grupos en las dos copas, se realizará un nuevo sorteo para la conformación final de estos, de cara al inicio propiamente dicho de las competencias, que será en abril.

Para la conformación de los bolilleros en los sorteos, la Conmebol utiliza el sistema de ranking de clubes que realiza anualmente desde 2015, y cuya última actualización de cara a la temporada 2026 publicó esta semana.

Peñarol y Nacional, cabezas de serie para la Libertadores 2026

Conmebol utiliza un sistema de puntuación para su ranking de clubes que consta de tres criterios: el desempeño en la Libertadores en los últimos diez años, el coeficiente histórico en la competencia (que contabiliza actuaciones entre 1960 y 2014) y los campeonatos de liga locales. También incluye un sistema de puntuación adicional para la Sudamericana con los mismos criterios.

En la actualización 2026, Peñarol mantiene el quinto lugar en el ranking, que ya ostentaba el año pasado. Nacional cayó dos puestos, y pasó de la sexta a la octava casilla como consecuencia de su pobre participación en la fase de grupos donde quedó cuarto. Con estas posiciones en el ranking, y con los dos equipos ya confirmados en la fase de grupos de la Libertadores 2026 —como vicecampeón y campeón, respectivamente, de la Liga AUF Uruguaya 2025—, ingresarán en el bombo 1 del sorteo del año próximo como cabezas de serie.

En el primer lugar del ranking actualizado aparece Palmeiras, que subió una posición respecto del año anterior. Flamengo ocupa el segundo lugar del ranking 2026, tras subir dos posiciones River Plate, que este año no clasificó a la Libertadores y en la Sudamericana quedó tercero.

Boca Juniors, Peñarol, Atlético Mineiro, San Pablo y Nacional completan los primeros ocho lugares del ranking. Ni los de Belo Horizonte ni los paulistas clasificaron a la Libertadores 2026, por lo que la fijación de los cabezas de serie para el sorteo de la fase de grupos se va a extender hasta Racing (que pasó del puesto 12° al 9°), quizá Liga de Quito (que quedó 10°, pero cuya clasificación todavía está por definirse, ya que sigue en disputa la liga ecuatoriana), y Fluminense (11°).

Los uruguayos en el ranking y en las copas 2026

Después de Peñarol y de Nacional, el siguiente club uruguayo en el ranking Conmebol es Danubio, en el puesto 77. La franja no clasificó a copas este año. Defensor Sporting, clasificado como Uruguay 1 a la Sudamericana, le sigue en la posición 80; más adelante, viene Racing, en el puesto 84 (clasificado a Sudamericana como Uruguay 3), y Liverpool, en el puesto 85. El negriazul ingresará a la Libertadores en la segunda fase preliminar como tercer clasificado por Uruguay gracias a su ubicación en la tabla anual.

Más adelante, en el ranking aparecen Montevideo Wanderers (95°), Cerro Largo (104°) y River Plate (117°). Ninguno de ellos tendrá actividad internacional en 2026. Torque está en el lugar 135 del ranking, más abajo de Boston River (123°).

Juventud debutante en la Libertadores ocupa el puesto 287 del ranking Conmebol. El equipo de Las Piedras será el primer club uruguayo en debutar por un torneo internacional en 2026.

El calendario de las copas en 2026

Juventud de Las Piedras ingresará a la primera fase de la Copa Libertadores 2026, cuyo inicio está fijado para el 3 de febrero. En esta instancia participarán seis equipos —los clasificados en el último cupo por Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela—, que disputarán una llave ida y vuelta. El sorteo de este jueves definirá el rival del conjunto pedrense que dirige el argentino Sebastián Méndez; los candidatos son The Strongest, Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay, Alianza Lima y Deportivo Táchira.

Los tres clubes vencedores en esta fase avanzarán a la segunda fase preliminar. En esta instancia, cuyos cruces también se definen en el sorteo de esta semana, participarán 16 clubes; se suma a la competencia Liverpool, como Uruguay 3, al igual que los terceros clasificados de Bolivia (por confirmar), Paraguay (Guaraní), Perú (Sporting Cristal) y Venezuela (Carabobo). También entran el último clasificado por Argentina (Argentinos Juniors), y los últimos dos clasificados por Brasil (Botafogo y Bahía), Chile (O’Higgins y Huachipato) y Colombia (estos últimos todavía por definirse porque no ha finalizado la liga de ese país).

Estos duelos, también eliminatorios y en régimen ida y vuelta, se jugarán sobre fines de febrero y definirán a ocho que pasarán a la tercera fase, a jugarse en las primeras semanas de marzo. Una vez completadas las tres fases previas, quedarán en pie cuatro equipos que pasarán a la fase de grupos.

En la Sudamericana, habrá una sola fase previa, que se disputará en la primera semana de marzo. En esta etapa, los enfrentamientos serán entre equipos del mismo país, exceptuando a los clasificados por Argentina y Brasil, que tienen todos sus cupos ya en la fase de grupos.

El sorteo de este jueves, entonces, definirá cómo se van a cruzar entre sí Defensor, Boston River, Racing y Torque. La definición será a partido único y la localía será determinada de acuerdo con el primer equipo del cruce que salga sorteado.