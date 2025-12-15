El equipo de primera división será el nuevo destino del entrenador uruguayo.

Guillermo Almada había logrado su paso a Europa luego de años exitosos dirigiendo en México. El destino del entrenador uruguayo fue el Real Valladolid de la segunda división española, que marcha décimo en el actual certamen con 24 puntos, producto de 6 triunfos y la misma cantidad de empates y derrotas.

En las últimas horas, el albivioleta decidió dejar de contar con el entrenador por enterarse de que estaba negociando con otro equipo. Gabriel Solares, copresidente de la institución, dijo: “Hablamos con Almada y nos dijo que le gustaría escuchar al Oviedo. Esta institución está por encima de cualquier persona; dejó de ser nuestro entrenador. Ya no forma parte de la institución porque el Real Valladolid no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio“.

Por tanto, está todo dado para que Almada cambie de equipo; Oviedo pagará 200.000 euros por la transferencia de los derechos federativos del entrenador, que pasará a una de las competencias más importantes del planeta. Entre el nuevo club y el uruguayo está todo acordado.

Será el tercer entrenador de la temporada en Oviedo, que está en zona de descenso y viene de perder el último fin de semana por 4-0 ante Sevilla, sumando nueve cotejos sin victorias. Tiene 10 puntos en 16 partidos jugados, producto de dos triunfos, cuatro empates y diez derrotas; está a cinco unidades de Valencia, equipo al que debe alcanzar para salir de la zona roja.

En el plantel está Federico Viñas, delantero de selección uruguaya que lleva un gol anotado en los 13 partidos que disputó por la liga. En el encuentro del último fin de semana no fue convocado.

Almada comenzó su carrera como asistente técnico de Saúl Rivero en Progreso; en el mismo rol pasó a Tacuarembó, que fue el primer equipo que dirigió como entrenador. Desde ahí formó una curva ascendente que tuvo mojones en River Plate; Barcelona, de Ecuador; Santos Laguna y Pachuca, de México; y ahora Valladolid.