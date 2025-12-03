Mauricio Pereyra, de Nacional, durante los octavos de final de la Copa Uruguay, en el Gran Parque Central (archivo, setiembre de 2025).

El volante de 35 años comenzó y terminó en Nacional; en el medio jugó en Lanús, Krasnodar y Orlando City.

Nacional sigue de festejos tras la consagración como campeón uruguayo 2025 tras derrotar 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central con gol de Christian Ebere en el alargue.

El martes hubo una comida en Los Céspedes donde, además, jugadores y funcionarios se sacaron la foto de campeón. Mauricio Pereyra confirmó a compañeros, cuerpo técnico y dirigentes que dejará la práctica de fútbol profesional, algo que se venía manejando como un secreto a voces en los últimos meses.

El volante de 35 años terminará su vínculo contractual con el tricolor el 31 de diciembre. Este año jugó 650 minutos, divididos en 26 partidos, y dio tres asistencias, pero no tuvo la continuidad deseada.

En su llegada a Los Céspedes, previo al evento del martes, habló en rueda de prensa y dijo: “Fue un alivio, una satisfacción y una alegría enorme salir campeón uruguayo. Terminó como confiábamos, fue un año largo; 2024 había sido aún más largo. Con un montón de sensaciones encontradas, fue un broche final hermoso y merecido”.

Al ser consultado sobre su retiro, comentó con una sonrisa: “La decisión la tomé hace tiempo, pero no voy a decir nada públicamente”, y luego agregó: “A Nacional le demostré cariño, sentido de pertenencia y amor por el club, eso lo tengo desde que soy chico; me tocó salir campeón con 20 años y ahora otra vez con 35, que fue divino”.

Su carrera

Pereyra solamente vistió cuatro camisetas en su carrera como profesional, con la particularidad de permanecer mucho tiempo en los clubes que defendió. Tras realizar las divisiones formativas en Nacional, subió al plantel principal en 2008 y se mantuvo hasta 2011, año en que emigró a Lanús, de Argentina, donde permaneció hasta febrero de 2013.

Lo compró Krasnodar, de Rusia, por 2,6 millones de dólares. Estuvo en el club más de seis años, para luego pasar a Orlando City, de Estados Unidos, de 2019 a 2023. En 2024 volvió al bolso para jugar las últimas dos temporadas como profesional.

En su carrera disputó 494 encuentros y convirtió 46 goles. Su mejor temporada fue la 2014-2015 en la que anotó 11 tantos en el equipo ruso. En su palmarés tiene tres campeonatos uruguayos con Nacional: 2008-2009, 2010-2011 y el recientemente ganado en 2025, y fue campeón del US Open Cup de Estados Unidos en 2022 con Orlando City.

Además, vistió la camiseta de la selección uruguaya sub 20 y sub 23. Jugó el Mundial sub 20 de Egipto en 2009 junto con grandes amigos con los que compartió gran parte de su etapa de formación: Sebastián Coates, Nicolás Lodeiro y Santiago Morro García.