Sebastián Coates, de Nacional, durante la segunda final de la Liga AUF Uruguay 2025, el 30 de noviembre, en el Gran Parque Central.

El zaguero y capitán tomó la decisión de jugar un año más, luego de analizar si se retiraba del fútbol o no.

Hay buenas noticias para el pueblo tricolor: Sebastián Coates seguirá vinculado a Nacional durante la temporada 2026. El club confirmó este domingo, a través de sus redes sociales, la renovación del contrato del zaguero de 35 años por un año más. El mensaje parece resumir su peso en el plantel: “Hay capitán para rato”.

Luego de consagrarse campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 el pasado 30 de noviembre, tras vencer a Peñarol en las finales, el defensor se había tomado un tiempo para evaluar su futuro profesional. Entre la posibilidad del retiro y la continuidad, Coates optó por seguir en actividad, decisión que tomó tras varios días de reflexión junto a su familia.

De esta manera, el capitán tricolor se reincorporará al plantel el próximo 3 de enero, fecha prevista para el regreso a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

Desde su retorno a Nacional en julio de 2024, en lo que significó su tercer ciclo en la institución que lo formó, Coates disputó 59 partidos oficiales, acumuló 5.125 minutos en cancha y convirtió cinco goles. En ese período, el equipo registró un balance de 32 victorias, 19 empates y ocho derrotas con el zaguero en el campo de juego.