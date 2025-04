La clasificación sigue liderada por el brasileño João Pedro Rossi, seguido muy de cerca por Linarez y el uruguayo Asconeguy.

Este miércoles se corrió la sexta etapa de la 80ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que tiene en su máximo podio histórico al salteño Federico Moreira, pero es ineludible en la mejor historia de la prueba ciclista nacional decana de América del Sur la referencia a Atilio François, el León de Carmelo, a donde los ciclistas llegaron este miércoles. François, seguramente el mejor ciclista uruguayo del siglo XX, ganó tres ediciones consecutivas de la Vuelta en 1946, 1947 y 1948. En la ciudad del puente giratorio sobre el arroyo de Las Vacas ganó el brasileño Magno Nazaret, que también ha sido tres veces ganador de esta competencia, quien se impuso a los argentinos Lucas Gaday, de Dolores Cycles Club de la Federación Ciclista de Soriano, y Alejandro Quilci, que defiende la malla albiverde del decano del ciclismo uruguayo, el Audax de Flores, fundado el 8 de mayo de 1921 como club de ciclismo. En esta edición se suma un nuevo ganador de etapa diferente al venezolano Lengel Ramírez y a los uruguayos Juan Andrés Zimmerman –inolvidable ganador cuando los ciclistas, en protesta por la imprevisión y el cambio de la etapa Caraguatá-Tacuarembó, resolvieron que sólo la definirían los últimos diez de la clasificación general – y Leonel Rodríguez.

Foto: Ignacio Dotti

El brasileño João Pedro Rossi sigue por segundo día como líder desde que le arrebató la punta al campeón panamericano Leangel Linarez, que se quedó sin la malla oro que conservaba desde la primera etapa. El martes, en la doble etapa, Agustín Alonso ganó la contra en Paysandú, Leonel Rodríguez en la capital de Soriano y el brasileño fue el líder absoluto, mientras que Linarez llegó segundo y Roderick Asconegui tercero.

La carrera por etapas que organiza la Federación Ciclista Uruguaya la ganó este miércoles el brasileño Magno do Prado Nazaret, que llegó primero en el grupo de nueve escapados, entre los cuales no iba ninguno de los diez primeros de la general, y con 38 ventajas sobre el pelotón, en el que sí estaban los líderes de la competencia, tras los 196,3 kilómetros entre Mercedes y Carmelo. El competidor del ACRS Cycling Team de su país cruzó la meta en la plaza Independencia de Carmelo en un tiempo de cuatro horas, 20 minutos y 21 segundos y obtuvo una bonificación de diez segundos. El brasileño de Mato Grosso do Sul de 39 años tiene el antecedente de haber ganado ya tres veces la competencia, en 2012, 2017 y 2018.

Atrás quedaron los argentinos Lucas Gaday (seis segundos de bonificación), de Dolores Cycles Club, y su compatriota Alejandro Quilci (cuatro segundos de bonificación), de Club Ciclista Audax. Nazaret contó a su llegada que como él no es embalador, su estrategia fue arrancar antes y cuando empezara el repecho, para no dar lugar al sprint de los velocistas que venían en el grupo.

Magno Nazaret, de ACRS Team, seguido por Lucas Gaday, de Dolores Cycles, y Alejandro Quilci, de Audax. Foto: Ignacio Dotti

La clasificación general individual sigue siendo liderada por el brasileño João Pedro Rossi, de Swift Pro Cycling, con 20:35:37, segundo está el venezolano Liangel Linarez, de la selección de Venezuela, a tres segundos, y tercero se ubica Roderyck Asconeguy, de Audax de Flores, el primer uruguayo, a siete segundos. El cuarto y el quinto lugar son de los brasileños de Swift Pro Cycling Otavio Gonzeli –seleccionado brasileño para los Panamericanos de Punta del Este que se correrán la semana que viene– y Vinícius Rangel, a 29 y 34 segundos, respectivamente. Después están el argentino de Cerro Largo Jorge Giacinti, a 38 segundos, el sub 23 brasileño Gabriel Sousa Silva, y en la octava posición aparece otro uruguayo, Diego Andrés Jamen, de Punta del Este, a 51 segundos. La novena y décima posición son de los seleccionados de Venezuela Edwin Torres y Francisco Peñuela, que también competirán en Punta del Este en los Panamericanos, a 51 y 58 segundos. Del décimo en adelante están a más de un minuto de diferencia.

La séptima etapa se correrá este jueves entre Agraciada y Durazno. En total se recorrerá un tramo de 192,7 kilómetros, en el que habrá que ver cómo se mueven los equipos para tratar de colocar a un ciclista de los suyos en el podio y después llevarlo, etapa tras etapa, a Montevideo. Esta es la etapa más larga de las que restan: Durazno, Paso de los Toros y Trinidad, con un total de 175,8 kilómetros; Santa Lucía, Canelones y llegada a Maldonado, con 164,7 kilómetros; y la final de Maldonado-Canelones-Montevideo, con 145 kilómetros de recorrido.

Próximas etapas 17/4 | Etapa 7: Agraciada-Durazno (192,7 km) 18/4 | Etapa 8: Durazno-Paso de los Toros-Trinidad (175,8 km) 19/4 | Etapa 9: Santa Lucía-Canelones-Maldonado (164,7 km) 20/4 | Etapa 10: Maldonado-Canelones-Montevideo (145 km)