Este sábado van de Santa Lucía a Maldonado y el domingo se termina en Montevideo.

La Vuelta viene llegando a su fin. Quedan las dos últimas etapas y algunos sacudones que seguramente los equipos y los pedalistas más soñadores tienen escondidos en los bolsillos traseros de sus mallas.

No hubo variantes en la etapa del viernes, que unió Durazno con Paso de los Toros primero, y con Trinidad después, en donde hubo una escapada que estuvo tensando la carrera pero no llegó a prosperar. En el remate, ya en los últimos kilómetros, en un feroz salto, el libertense Agustín Alonso, del Naútico de Boca del Cufré, salió como si fuera una media contrarreloj a tratar de llegar solo a Trinidad, cosa que finalmente no pudo ser porque en las calles de la capital floresina fue absorbido por el pelotón principal.

El remate de la carrera, frente a la plaza Walter Echeverría, se decidió entre tres grandes velocistas de clubes uruguayos, dos uruguayos y un argentino que electrizaron con su sprint a esos cientos de trinitarios que esperaban el triunfo de uno de los pedalistas del decano de los clubes de ciclismo en el Uruguay, el Audax de Flores.

El embalaje final, rematado precisamente en la raya de llegada, fue para Leonel Rodríguez, el excepcional sprinter del Club Ciclista Cerro Largo, que volvió a ganar una etapa, en este caso de 172 kilómetros, después de que en los primeros embalajes había sido doblado por el venezolano Leangel Ramírez.

Rodríguez derrotó frente a la bandera a cuadros al crédito local Roderick Asconegui, que corre para el viejo Audax, y al argentino Lucas Gaday, que se pone la camiseta del Dolores Cycling de la Federación de Soriano. Con las bonificaciones, sus tiempos de etapa quedaron en 4:07:19 para el ganador, 4:07:23 para Asconeguy, y 4:07:24 para Gaday.

Nazario Pedreirah el exciclista y docente y actual candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Flores, que también fue el comentarista principal de la transmisión de Canal 5 y Youtube de la Federación Ciclista del Uruguay, sentenció que habrá que esperar el ataque de los clubes uruguayos al ahora fuerte malla oro, el brasileño Vinicius Rangel del Swift Pro Cycling.

La general no tuvo más cambios que los de las bonificaciones y sigue con Vinicius Rangel, quien lidera con 29:44:45, seguido muy de cerca por Gabriel Metzger, el joven catarinense del Rio Grande do Sul, y el seleccionado venezolano Francisco Peñuela a 15”. Muy bien ubicados también siguen tres pedalistas uruguayos: Andrés Sebastián Rodríguez, que corre por el decano, Club Ciclista Audax de Flores a 35”,, y los hermanos Maldonado: Anderson, del Náutico de Boca del Cufré a 37”, e Ignacio, último ganador de Rutas de América, que lo hace para el Punta del Este a 1’01”.

Septimo está Alex Ferreira, el ACRS a 1’02”; octavo Lucas Gaday, el argentino que corre para Dolores de la Federación de Soriano, con 1.04”; y noveno está Matías Presa del Cerro Largo, a 1’14”. Son séptimo, octavo y noveno a poco más de un minuto, y también estarán en la conversación quien fuera malla oro por dos días João Pedro Rossi, de Swift Pro Cycling, que quedó a 2’25” en la décima posición ; y por la bonificación del embalaje y por la llegada del peloton, el venezolano Leangel Linarez, de la selección de Venezuela, que fue superado en el undécimo lugar por Roderyck Asconeguy, de Audax de Flores.

La etapa de este sábado saldrá desde la plaza de Santa Lucía y pasará por Canelones, San Jacinto, Gregorio Asnarez, y desde Estación Las Flores llegar a la Pista de Ciclismo de Maldonado.

La Vuelta se cierra el domingo uniendo Maldonado con Montevideo hasta llegar al viejo Hotel Casino Carrasco, el Sofitel Montevideo Casino Carrasco.