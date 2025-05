Los uruguayos deberán cerrar la fase de grupos ante Guaraní de Paraguay.

En Potosí, más precisamente en el estadio Víctor Agustín Ugarte, Boston River cayó goleado 3-0 ante Nacional y se despidió de la Copa Sudamericana. Fue una derrota justa y sin paliativos, en la que los bolivianos hicieron valer el peso de jugar en su terreno. Por eso fue una derrota previsible, tal vez, que si bien despidió a los uruguayos del torneo, no fueron los puntos que más le dolieron al sastre: quedará en el recuerdo el partido que se le escapó en el Centenario ante Guaraní y el empate en la hora que no pudo ser ante Independiente en Avellaneda.

No es changa jugar a 4.000 metros de altura. Tampoco es que sea injusto, porque no hay por qué negarles a los habitantes de pueblos que están sobre ese nivel del mar la posibilidad de jugar en sus casas partidos de fútbol de corte internacional, pero ello no quiere decir que no haya un grado de dificultad muy difícil de superar para aquellos que están acostumbrados a jugar en el llano. A jugar, a vivir. No pudo Lope de Aguirre, el guipuzcoano del 1500 que llegó a Potosí para encontrar El Dorado y que 440 años después diera lugar a una película de culto del alemán Werner Herzog, La ira de Dios, difícil esperar que pudieran los futbolistas rioplatenses de Boston River.

El comienzo del partido tuvo la preeminencia y dominio casi absoluto del equipo local, pero a los 6 minutos Juan Manuel Gutiérrez armó y definió un contragolpe que mostró cuál podía ser el camino. No fue gol porque le cerraron el zurdazo al goleador surgido en Danubio, pero quedó la clara sensación de que si ese tipo de movimientos se repetía –como lo repitió el propio Juan Manuel minutos después– podía ser ese el juego que beneficiara a Boston River.

Obvia y naturalmente, el comando absoluto del juego continuó siendo de los de la banda roja, aunque también fue interesante la forma que dispuso Boston River para afrontar esa situación siempre complicada y procurar defender de la forma más lisa posible para cuando se pudiera accionar el paso 2, es decir, salir corriendo al ataque, cosa que no se pudo repetir en muchas oportunidades, por más que ya para el último tercio del tiempo inicial lo intentó Guillermo López, el juvenil de Nacional que está en el Boston.

Bueno es decir que si bien el equipo de Jadson Viera jugó con cinco futbolistas en el fondo para defender, también lo hizo con tres delanteros de arranque, con López, Facundo Rodríguez y Gutiérrez.

Casi al inicio del segundo tiempo, a los 53 minutos, la cosa se hizo aún más cuesta arriba, porque a la falta de aire se le sumó el gol de Nacional, convertido por Diego Diellos tras encontrar una bocha que cayó en forma de centro desde la derecha.

Boston River, sabiendo que quedaba eliminado, hizo la clásica, irse arriba, pero sucedió algo aún más clásico, que es que los bolivianos aprovecharon los espacios cuando sus rivales se largaron al ataque y ampliaron diferencias. Fue otra vez el argentino Diellos, un 2-0 a los 70 que pareció irremontable.

Y lo fue, y además llegó el tercero –Carlos Alberto Preciado en los descuentos–. Con el paso de los minutos, los uruguayos se fueron despidiendo de la escena internacional a falta de un partido para cerrar el grupo. Ya eliminado, jugará con Guaraní de Paraguay en la última fecha.