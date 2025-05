El equipo que dirige Jadson Viera está a tres puntos del líder, Guaraní, en el grupo A de la Copa Sudamericana.

Antes del partido de este martes de noche en el Centenario a las 21.30 por la Copa Sudamericana, Boston River derrotó 1-0 a Wanderers en el Campeones Olímpicos de Florida. Así consiguió su cuarta victoria al hilo del en el Apertura y cambió la cara de los primeros partidos entre un errático torneo local y un complejo grupo en la competencia internacional. Wanderers, por su parte, lleva nueve partidos sin ganar, los últimos tres con derrota.

El equipo que dirige Jadson Viera –luego de su turbulenta posible ida a Nacional tras la salida de Martín Lasarte– terminó de acomodarse y tiene individualidades que potencian un colectivo que se ha vuelto contundente en las últimas fechas por el torneo local.

El gol del sastre al bohemio lo hizo un ex Wanderers, Nicolás Albarracín, quien llegó a Boston River meses atrás producto de una operación no muy recurrente en el fútbol uruguayo, la compra de un equipo a otro, y menos aún tratándose de una promesa como Albarracín, que es figura en su equipo actual. Los de Simón Bolívar mantuvieron la ventaja pese a los embates del rival, al que le urge sumar para no mirar a los de abajo.

En la Copa Sudamericana, los dirigidos por Viera también parecieron encontrar su mejor versión. Derrotaron a Nacional de Potosí en Montevideo y van por su segunda victoria: recibirán a Independiente de Avellaneda en Montevideo este martes a las 21.30 en el mítico estadio Centenario, con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina.

Hace cuatro partidos que el rojo de Avellaneda no gana, por lo que se bajó de la pelea por la punta de su grupo. La victoria de River Plate sobre Vélez lo relegó al cuarto lugar, por lo que enfrentará a Independiente Rivadavia en la fase final. Su última chance de ser líder del grupo quedó en manos de Rosario Central en el Gigante de Arroyito; el canalla se impuso con autoridad con un gol tempranero de Adrián Sporle a los 20 minutos del primer tiempo.

Independiente está último en el grupo de la Copa Sudamericana, con apenas tres puntos que obtuvo frente al club uruguayo en su estadio de la doble visera. Los goles fueron convertidos por Pablo Galdames en dos oportunidades para el rojo, el segundo, en los descuentos. Facundo Muñoa había anotado para el Boston. En el rojo se destacan Felipe Loyola y Luciano Cabral, pero el entrenador Julio Vaccari no podrá contar con su goleador Gabriel Ávalos por lesión. Boston River pretende dejar a los argentinos fuera de competencia y darle pelea a Guaraní, que está a tres puntos y es líder del grupo A.

Boston River visitará el 13 de mayo a Nacional de Potosí y el 28 a Guaraní en Paraguay.