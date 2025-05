La quinta final del rojiverde ante Nacional será este martes en el Antel Arena a las 21.15.

Se apronta la quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) y puede haber campeón. Aguada arrastra tres triunfos consecutivos y está match point, a un triunfo de coronarse por segundo año en fila. Nacional, sin margen de error, afrontará el encuentro del martes por la noche sabiendo que tiene que ir de a uno para conseguir el objetivo final.

Anímicamente el rojiverde llega mejor: ganó el cuarto punto de atrás, luego de ir perdiendo por 18 en el segundo cuarto. Una catarata de triples entre el cierre del tercero y el inicio del último chico torció el desenlace en favor del aguatero, con Santiago Vidal como figura.

Por primera vez en la serie, un equipo pasó de ser dominado a dominador durante un encuentro. En los primeros tres, el que impuso el ritmo ganó. El trámite del último domingo fue muy cambiante, con 18 minutos en los que el bolso sorprendió con una defensa combinada que mezcló zona con referencia individual sobre Donald Sims. Cuando Aguada elevó los porcentajes pasó a dominar, ya que el tricolor no tuvo plan B para salir de su planificación inicial.

Entre defensa y ataque

Nacional no está logrando anotar, al menos, 80 puntos. Las cinco veces que no llegó a las ocho decenas en esta edición de la LUB perdió. Eso, en buena medida, se debe a que está jugando menos posesiones de lo habitual, ya que Aguada propone ataques más largos y no tanto ida y vuelta.

Otro inconveniente para los de Álvaro Ponce es que están jugados a controlar al rival desde la defensa, y eso es muy difícil porque el rojiverde tiene varias vías para llegar al gol. Las planificaciones tácticas apuntan al trabajo atrás, pero da la sensación de que deben encontrar variantes ofensivas para competir desde el ataque, como hizo Malvín en las semifinales.

Aguada está disfrutando de una gran serie de Pepo Vidal, que domina todos los aspectos del juego. Además, la falta de agresividad del tricolor en el perímetro hizo que no sufriera defensivamente los partidos, ya que prácticamente no lo atacan en el uno contra uno.

Los de Germán Cortizas están tomando buenas decisiones en las ayudas defensivas, sabiendo a quién soltar y evitando las penetraciones y los tantos cerca del aro. Para Nacional será importante llegar con cierta ventaja al cierre, ya que Aguada está dominando anímicamente la serie y parece tener las de ganar en un posible final igualado.