Giro de Italia: Thomas Silva otra vez en el podio

El uruguayo vuelve a ser protagonista en la etapa 12 y ya se acostumbra a pelearles a los favoritos.

Thomas Silva sigue sorprendiendo en su primera gran prueba en la élite del ciclismo internacional, y este jueves volvió a ser protagonista de una etapa del Giro de Italia.

El uruguayo entró en el podio con un tercer lugar que obtuvo tras un gran sprint final, mezclado en un pelotón que traía a los grandes velocistas de la carrera intentando dar captura al belga Alec Segaert, que había sorprendido a todos con una fuga a tres kilómetros de la llegada.

Segaert, del equipo Bahrain, zafó por tres segundos y cruzó primero la meta. El malón venía atrás, con Thomas Silva por adentro para definir en una foto finish su tercer lugar, unos centímetros de rueda detrás del otro belga, Toon Aerts, del Lotto-Intermarché, que quedó segundo.

La etapa 12, que largó desde la ciudad costera de Imperia para internarse en la región de Piamonte y llegar en Nova Ligure, era una etapa en su mayoría llana, con dos puertos de montaña lejos de la llegada y sin dificultad excesiva, y unos últimos 30 kilómetros llanos rumbo a la meta. Por eso, se esperaba el protagonismo de los mejores velocistas de la carrera en la definición.

El equipo Movistar hizo todo el trabajo durante la etapa con la intención de lanzar a su velocista, el venezolano Orluis Aular, a la victoria. El plan resultaba de acuerdo con lo previsto, con un grupo del equipo español imponiendo un alto ritmo en los ascensos a los puertos de montaña, para descolgar del pelotón a los principales velocistas rivales. El equipo Visma, del favorito Jonas Vingegaard, quiso disputar la cabeza de carrera para ubicar bien al danés previo a la meta, pero nadie contaba con la aparición de Segaert.

A falta de tres kilómetros, el belga escapó solo y ya nadie pudo alcanzarlo. El equipo Movistar se había quedado sin piernas y debió conformarse con la sexta posición del venezolano Aular, que entró con el pelotón un poco más atrás que Silva. También se mezcló allí el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE), quien ya ganó tres etapas del Giro.

Silva protagonizó cuatro de las 12 etapas realizadas hasta ahora, con dos terceros puestos, un cuarto lugar, y aquella memorable victoria en la segunda, que lo dejó con la maglia rosa al inicio de la carrera. Con este podio, escaló al lugar 65 de la clasificación general.

Mientras tanto, el portugués Afonso Eulálio, que se mantiene tras esta etapa como líder de la general, sacó otros seis segundos de ventaja sobre Vingegaard tras quedarse con la bonificación del Kilómetro Red Bull.