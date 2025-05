El rojiverde jugó un gran partido defensivo y se impuso 84-75 en el Antel Arena.

Aguada se repuso, tuvo todo su plantel a la orden y ganó con autoridad jugando un gran partido defensivo. Germán Cortizas ganó la batalla táctica y eligió los caminos correctos para dominar a un rival que nunca se sintió cómodo; la baja de James Feldeine trancó a Nacional, que ofensivamente nunca pudo fluir.

Una de las grandes virtudes del rojiverde fue evitar que el tricolor corriera la cancha. Sin alimentarse de los puntos de corrida y siendo dominado por la defensa aguatera, los de Álvaro Ponce tuvieron grandes problemas para anotar.

A plan de juego

Aguada jugó el primer tiempo adaptado a las reglas que debía seguir para que el rival no lo lastimara. Cortizas decidió que su equipo se cerrara completamente y regalara el tiro perimetral. Nacional no tuvo buenos porcentajes –2/17 en triples en la primera mitad– y eso fue una buena noticia para el rojiverde.

El aguatero también evitó los puntos de contraataque, una de las virtudes de las que disfruta el elenco de Ponce. Al jugar en media cancha, sin Feldeine, al tricolor le costó encontrar gol.

El único aspecto positivo para Nacional fue la toma de rebotes ofensivos: logró traducirlo en 12 puntos de segunda oportunidad de los 34 que convirtió en el primer tiempo.

Aguada cumplió la mitad del libreto bajando el goleo del rival. Ofensivamente no brilló, pero tuvo excelentes porcentajes desde los 6.75 metros, con dos jugadores que dieron pasos adelante en momentos clave, como Federico Pereiras y Juan Santiso, quienes aportaron cuatro y tres triples, respectivamente. El rojiverde terminó con 9/21 en ese apartado.

En ataque Aguada no fluyó, en gran parte porque Santiago Vidal jugó pocos minutos. Cuando no estuvo, la pelota la subió Wilson. Donald Sims, bien defendido, no pudo influir en la generación de ventajas. Con dos bombas sobre el final, el rojiverde se fue 44-34 arriba al descanso largo, haciendo negocio en un cotejo deslucido.

Mientras el lobo no está

Sin dudas, la clave de la noche fue la situación sanitaria de Feldeine. El dominicano ingresó para el segundo tiempo y, con él, el bolso colocó un rápido 7-0. Hizo un doble, pero lo más importante fueron los espacios que generó, simplemente con su presencia en cancha.

Pero no aguantó el músculo. Claramente no estaba para jugar y debió salir. Sin la figura, Nacional deambuló sin rumbo. Aguada retomó el eje con el ingreso de Vidal, que reordenó y generó ventajas para todos. Fue el mejor pasaje de Sims y Wilson, abierto, complicó. Los de Cortizas manejaron renta de doble dígito, la clave siguió siendo defensiva, alternando pasajes en zona 2-3.

En el último cuarto el tricolor fue a buscar la reacción intentando cambiar gol por gol. Nunca pudo hilvanar defensas consecutivas para meterse de lleno en el trámite. El rojiverde, que sufrió la descalificación de Agustín Zuvich por dos faltas antideportivas, lo llevó con puntos de Sims y un buen retorno de Frank Hassell, que no había tenido un buen inicio.

Dos bombas de Joaquín Osimani, casi desde el mismo lugar, le bajaron el telón a la noche a falta de más de cuatro minutos para la chicharra final. Ganó el rojiverde y puso la serie 1-1; seguirá el jueves a las 21.15.