Con gran actuación de Facundo Terra y Dion Wright el fusionado se impuso 87-77 en el gimnasio de Welcome.

Los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol están hermosos y la noche del viernes fue una muestra más. Defensor Sporting, que había perdido por paliza en el primer partido, superó a Nacional 87-77 en el gimnasio de Welcome.

El fusionado manejó el ritmo de partido y eso fue vital, ya que el bolso pudo imponerse en pasajes contados, lo más claro fue en el segundo cuarto con una presión en toda la cancha asfixiante. De todas formas no pudo extenderlo a todo el encuentro.

Sporting disfrutó de un enorme nivel de Facundo Terra y Dion Wright, las grandes figuras de la noche. Además hubo un trabajo defensivo utilitario de Andrew Gordon que anduvo cerca del doble-doble, y Dexter Macclanahan apareció con chispazos de su calidad anotadora. El resto del equipo se sumó a la colaboración vital para sacar de la cancha a un rival de la jerarquía de Nacional, que nunca estuvo cómodo.

Álvaro Ponce sintió la baja de Gastón Semiglia, que estuvo cambiado pero no vio minutos por un golpe. James Feldaine tiró del carro pero no tuvo socios, más allá de pequeños pasajes de Sebastián Ottonello o Patricio Prieto llegando desde la banca. Sin dudas, el tricolor extrañó a Maozinha, que se cargó de faltas y no pudo influir en el juego.

El piso de la cancha de Welcome, que no estaba bien, fue malhumorando al tricolor, que se fue de partido y estuvo lejos de lo que puede dar. Una serie que parecía con ventaja clara para Nacional, ya está 1-1. El lunes se disputará el tercer partido en el Polideportivo del Parque Central, a las 19.15.

Facundo Terra con 22 puntos y Wright con 20 sobresalieron. En el perdedor estuvo el goleador de la noche: James Feldaine con 26 unidades.