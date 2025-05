Aguada y Nacional jugarán al mejor de siete partidos para ser campeón.

Este viernes, desde las 21.15 en el Antel Arena, la temporada 2024-2025 de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) entrará en su última instancia, con la copa de campeón en el horizonte y dos contendientes: Aguada, el actual monarca, y Nacional, el mejor equipo de la temporada y ganador de la Liga Sudamericana de Básquetbol.

Más allá de que a los dos les costaron muchísimo las semifinales, estamos ante la presencia de los dos mejores planteles del torneo. Algún día más de descanso tendrá Nacional, que se clasificó antes a las finales tras eliminar 3-1 a Defensor Sporting. Antes había dejado por el camino a Hebraica y Macabi con un contundente 3-0.

El mejor exponente de Nacional es James Feldeine. El neoyorquino que juega por República Dominicana es el goleador del equipo con 17.9 puntos por partido. No está solo, porque Nacional tiene un plantel largo y parejo. Los otros dos extranjeros, el brasileño Maozinha y el panameño Ernesto Oglivie, se han ensamblado muy bien y logran dominar la pintura cuando el juego así lo requiere. A ellos hay que sumarle el buen trabajo que vienen haciendo Mateo Sarni, Gastón Semiglia y Patricio Prieto en la conducción; la solvencia habitual de Sebastián Ottonelli y lo que suman Gianfranco Espíndola y Bernardo Barrera.

Aguada sufrió más en semifinales, pero al final se vio fortalecido tras dar una serie en donde estaba 0-2. Mostró lo mejor de sí para ganarle a Malvín y seguir en carrera para defender el título, y mostró al mejor jugador de las últimas temporadas en la LUB, Donald Sims, que fue la manija del equipo con su siempre acertado tiro de media y larga distancia. No por algo es el segundo goleador del campeonato con 22.2 puntos por partido. Pero Sims no es lo único que tiene el aguatero: Jamil Wilson demostró ser un socio importante en el goleo, lo mismo Frank Hassell, quien además es uno de los mejores reboteadores de la liga. Además, en Santiago Vidal tiene a un armador nato, mejor asistidor de la LUB, bien suplantado por Juan Santiso cuando es necesario; no menos importante ha sido Federico Pereiras (clave para ganar uno de los puntos en las semifinales), mientras que desde el banco suelen tener buenos minutos Agustín Zuvich y Joaquín Osimani.

Aguada es el vigente campeón y va por otro doblete, como ya lo logró en las temporadas 2018-19 y 2019-20. Irá por su quinta LUB, que significará su 12º título si sumamos los campeonatos federales ganados antes de la creación de la liga.

Nacional, por su parte, nunca ganó una LUB: perdió dos veces, la primera en 2021 ante Biguá y la última en 2022-23 ante Macabi. Los tricolores sí tienen dos federales ganados, conseguidos en 1935 y 1937.