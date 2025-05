El puntero del bolso declaró tras el partido por Copa Libertadores; fue consultado sobre su citación a la selección y dijo: “No tengo ni idea”

Nacional quiso pero no pudo. El tricolor se impuso 1-0 a Atlético Nacional de Medellín, pero no logró el objetivo de seguir en el plano internacional. El único objetivo al alcance en esta última fecha era meterse tercero: necesitaba ganar, que Bahía perdiera y tener mejor saldo de goles. Sucedieron las dos primeras cosas, pero los goles le terminaron alcanzando a los brasileños para ser ellos quienes jueguen los playoffs para los octavos de final de la Sudamericana.

Lucas Villalba fue titular en el bolso e hizo un buen partido. Consultado sobre si consideraba que fue “un fracaso esta eliminación de Nacional”, el extremo dijo que “no es el objetivo que nosotros teníamos planteado”. “El equipo demostró que cuando a veces las cosas no salen, deja todo, deja el corazón, y creo que hoy se jugó con mucho corazón, con mucha actitud. El primer tiempo nos costó, también tratamos de dejar todo, y bueno, nos vamos con eso. Es una victoria que no nos alcanza”, sostuvo.

Precisamente sobre ese primer tiempo en el que los uruguayos no pudieron ejercer superioridad sobre los cafeteros, Villalba comentó: “A veces vos planteás el partido de una manera y no sale, hay que buscar otras alternativas, que fue lo que intentamos. Pero quiero de vuelta remarcar lo que hizo el equipo, que por más que no salieran las cosas, intentó ir al frente, presionar, dejar la vida. Y creo que eso fue lo que demostramos hoy”.

Consultado sobre su rendimiento personal, el puntero derecho recalcó que tuvo que buscar “otras alternativas” a lo que le pidió su entrenador en un principio porque fue bien controlado con defensas escalonadas.

Siguiendo esa línea, no faltó la pregunta sobre su momento y la posible citación a la selección uruguaya. Villalba fue claro: “No tengo ni idea, así que no sé qué decirte porque no lo sé. Creo que, como cualquier jugador de fútbol, es un sueño estar en la selección”.

La palabra de Julián Millán

Otro futbolista de Nacional que estuvo en zona mixta fue el colombiano Julián Millán. El zaguero sostuvo que el resultado obtenido le deja “el sinsabor de no poder conseguir el objetivo”. El colombiano comentó que el “primer tiempo fue muy complejo” y los tricolores estuvieron “un poco enredados nosotros”, pero para la segunda parte “corregimos muchos detalles que en el primer tiempo no lo estábamos haciendo bien y nos llevamos la victoria”.

Más allá del resultado circunstancial, Millán hizo autocrítica: “Esto es fútbol, se gana, se pierde, se empate y ahorita nos tocó perder, aprender de lo que se dio en esta Copa y seguir, que es lo más importante. Siento que en lo personal hice una buena Copa, hoy en casa pudimos lograr un triunfo que hace rato no se conseguía y ahorita poner cara al torneo local”.