Además hablaron el base Mateo Sarni y el presidente de la comisión de básquetbol, Luis Gallo López, sobre el título de Nacional en la Liga Uruguaya.

El panameño Ernesto Oglivie se sintió en el tercer cuarto, cuando el partido estaba empatado. Pese a la lesión muscular, volvió en el último periodo y ayudó al equipo pese a su condición física: “Fue una guerra, nos merecíamos este triunfo. Creo que me desgarré, pero quería estar con mis compañeros. Se lo dije al entrenador y, por suerte, confió en mí para volver a la cancha”, expresó.

“El grupo me contagió y día a día lo dio todo. Son muy unidos y nunca se rinden. Álvaro Ponce es un director técnico espectacular que brinda soluciones para aplicar en cancha”, sentenció el pivot extranjero.

Con serias muestras de emoción, el base Mateo Sarni dijo: “Es un orgullo haber jugado en este equipo. No siempre que lo merecés lo lográs; el trabajo de todo el año fue espectacular”.

Nacional cerró una temporada siendo campeón de la Liga Uruguaya y la Liga Sudamericana: “Estoy muy contento, logramos algo increíble poniendo huevo pero también jugando al básquetbol. Fuimos el mejor todo el año, fue perfecto”, comentó. “Me tocó una oportunidad muy linda de tener un rol importante en un equipo candidato. Me sentía preparado, creo que pude aportar dentro de mis características”, sentenció.

Luis Gallo López: “Le pedí a Flavio Perchman que no hablara de básquet en la prensa”

El presidente de la comisión de básquetbol de Nacional, Luis Gallo López, habló este lunes en el programa La mañana de fútbol de El Espectador Deportes. “Estoy muy feliz, tenía mucha convicción de que se podía dar. Agradecido al cuerpo técnico, a los jugadores, a los colaboradores, nadie nos regaló nada”, dijo.

Sobre su relación con el vicepresidente del club, Flavio Perchman, que fue dirigente de Aguada y está muy metido en el básquetbol, contó: “Mi relación con Flavio Perchman es muy buena, pero él tiene claro que en el básquetbol mandamos nosotros. Me encanta que nos quiera ayudar. Le pedí especialmente que no hablara de básquet en la prensa, sé que es así y no lo hace con mala intención”.

Sobre su posible carrera política en Nacional, López fue claro: “No estoy capacitado para ser presidente del club, es algo muy pesado, en el fútbol se mueve mucha plata. Me lo han dicho, quizás como directivo podría aportar, pero no más de eso”. Para cerrar, dijo: “Ahora queremos ir por la Champions League Américas. Armando un buen equipo y con la convicción que tenemos, queremos soñar”.