Nacional sigue primero en la tabla anual, seguido por Liverpool y Juventud de Las Piedras.

Pablo Peirano llegó a Nacional y ganó todos los partidos por el torneo local que le tocó disputar. Eso lo colocó en la cima de la tabla anual, por encima de Liverpool, que está a tres puntos y es su más cercano perseguidor, y que consiguió su primera victoria en el Intermedio luego de ser campeón del Apertura. Juventud está tercero luego de volver a ganar de la mano del goleador del campeonato, Agustín Rodríguez, que anotó los dos goles de su equipo; llegó a 14 en 15 partidos jugados. Peñarol goleó a Defensor Sporting y continúa en la disputa desde el cuarto lugar.

En otro orden, Progreso le ganó a Miramar Misiones un partido crucial por el descenso. Junto a River, que perdió con Cerro, son los más complicados en la materia. Hacía 12 partidos que Cerro no ganaba y estuvo a punto de no jugar el Intermedio por deudas. Danubio, una vez que se acordó de ganar, no paró y se quedó con los últimos cuatro encuentros que disputó. Es líder en el grupo B del Intermedio. Fue verdugo de Montevideo City Torque en el partido número 300 de Leandro Sosa. El equipo ciudadano se acercó a los puestos fatídicos del descenso.

Cerro Largo y Wanderers abren la fecha

Este jueves se abre la cuarta fecha del Intermedio con el partido que disputarán en el estadio Arquitecto Ubilla de Melo Cerro Largo y Wanderers, otro que con el mando del Turco Alejandro Apud pareció encontrar la senda.

El viernes continúa la etapa con el partido que disputarán, por puntos que duelen, Montevideo City Torque y el gaucho del Pantanoso. El partido será en el Parque Viera a las 16.00. También el viernes en el Parque Prandi de Colonia, el local patablanca recibe a Cerro, que llega entonado tras la victoria frente a River.

El sábado por la mañana, Miramar Misiones recibirá a Juventud de Las Piedras en el Parque Palermo. El cebrita urge de una victoria, pero enfrenta a uno de los mejores equipos del torneo, la revelación tras ascender de segunda división. Por la tarde y en Florida, Boston River recibirá a Danubio. El partido está pactado en el estadio Campeones Olímpicos a las 14.30.

Uno de los atractivos del fin de semana será el partido que disputarán Racing y Nacional en el Parque Viera a las 17.30, y otro será el de Defensor Sporting y Liverpool en el Franzini.

Peñarol visita el domingo, para cerrar la cuarta fecha, en el Parque Saroldi del Prado a un desconocido River Plate, que no le encuentra la vuelta, ni con Julio Ribas al mando. El partido será a las 15.00.