En una noche de palizas, el delantero uruguayo convirtió para la goleada de Bolívar sobre Palestino en el primer partido con su nueva camiseta; también ganaron categóricamente Alianza Lima y Once Caldas.

Tres partidos se jugaron el miércoles por la Copa Sudamericana. Bolívar goleó a Palestino 3-0 en la altura de La Paz, con gol de Martín Cauteruccio, quien debutó y fue titular en su nuevo equipo. El uruguayo convirtió en el décimo minuto de descuento y Antonio Melgar estiró tres minutos más tarde. En el arranque del segundo tiempo había puesto el primero Robson Matheus.

En el elenco chileno Facundo Castro ingresó en el segundo tiempo y fue amonestado. Junior Arias estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó. La revancha será el próximo miércoles en Santiago.

Once Caldas también ganó 3-0, con el agregado de que fue de visitante, ante San Antonio Bulo Bulo. Los bolivianos se quedaron con diez en el final del primer tiempo por la expulsión de Erwin Sánchez; en el complemento llegaron los tres goles colombianos. En el locatario fueron titulares el golero uruguayo Luca Giossa y el puntero Máximo Alonso.

Alianza Lima jugó un partidazo y venció 2-0 a Gremio, con ambos tantos anotados en tres minutos. Gaspar Gentile y Erick Castillo fueron los autores de los goles, en un partido en que los peruanos ejercieron muchísima superioridad.

Los últimos dos van esta noche

A las 19.00, Universidad de Chile enfrentará a Guaraní. Los chilenos no incorporaron a Eduardo Vargas, ya que no llegaron a tiempo en el plazo para inscribirlo en el torneo; el jugador sigue perteneciendo a Nacional. Se mantiene Gonzalo Montes y ya no está Fabricio Formiliano. En el plantel paraguayo estarán el golero Martín Rodríguez y el volante Bruno Piñatares.

La fecha de los encuentros de ida se cerrará a las 21.30 con un partidazo entre Bucaramanga y Atlético Mineiro, en Colombia, en la única llave que no tendrá jugadores uruguayos.