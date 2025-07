Tras la última etapa en París, con paso por Montmartre incluido, Pogačar ganó su cuarto Tour y entró en la lista chica de nombres gigantes.

La 112ª edición del Tour de Francia confirmó que Tadej Pogačar es el mejor ciclista del mundo en estos tiempos. Seguramente lo haya sido antes también, aunque fuera muy joven, y también lo seguirá siendo en el futuro, sobre todo si su ritmo de triunfos se sostiene.

Pogačar era el favorito para ganar el Tour. Si bien eso puede significar un plus, no sería la primera vez que un máximo candidato quedara para atrás. Lo que sucedió fue que Pogačar no dio lugar a nada ni a nadie y ganó la carrera por etapas más importante del mundo de cabo a rabo. Sin objeciones, prácticamente sin rivales, y no porque no los tuviera, sino porque no dejó que ninguno ni siquiera lo hiciera dudar de sus posibilidades. A Pogačar le dicen El nuevo caníbal, como una especie de recordatorio y guiño al mejor de todos los tiempos, el belga Eddy Merckx, y habrá que ver al final del camino si la historia de Pogačar queda encima o debajo de la de Merckx. Como sea, lo estamos viviendo y verlo es una maravilla.

Los ciclistas que han ganado el Tour de Francia en reiteradas ocasiones son pocos, bien pocos si contamos los que tienen tres o más. Con cuatro maillot amarillo ya estaba el británico Chris Froome –los cuatro ganados en la década pasada– y ahora está Pogačar. Cinco Tour, o sea, sólo uno más de los que ya tiene el esloveno a los 26 años, tienen los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el vasco Miguel Indurain y Merckx. No hay más. Entre juventud y proyección, es muy probable que Pogačar quede como el máximo ganador de todos los tiempos. El ciclismo lo dirá, habrá que verlo.

Pogačar determinante

En el Tour 2025 hubo 3.338,8 km divididos en 21 etapas que se corrieron desde el 5 al 27 de julio. Tras la última, que fue en París y la ganó Wout van Aert, Pogačar se quedó con la clasificación al sacarle cuatro minutos y 24 segundos al danés Jonas Vingegaard, el gran contrincante al que Pogačar no le regaló ni siquiera una caramañola de agua. En tercer lugar, a más de 11 minutos, entró el alemán Florian Lipowitz, quien aparte de integrar el podio fue también el mejor joven de la carrera y ganó el maillot blanco.

A propósito de otras premiaciones, Pogačar también ganó el premio de la Montaña. Además, el premio Sprinter fue para el italiano Jonathan Milan y el Visma fue el ganador del premio por equipos.

Pogačar hizo un Tour agresivo. Fueron más las veces que salió al ataque que las que se tuvo que defender. Ya en la cuarta etapa le demostró a todo el mundo que él estaba para ganar etapas, cuando en la llegada a Ruan, tras un sprint en repecho, se impuso ante la bandera a cuadros –en la que fue su victoria 100 como profesional–.

Las etapas 7, 12 y 13 también fueron del esloveno. En la primera de estas dejó atrás a todos en la trepada al Muro de Bretaña; en la duodécima, que tuvo un final con puerto fuera de categoría, el Hautacam, Pogačar atacó faltando 12 km y prácticamente ahí –cuando faltaban nueve etapas más– sentenció la clasificación general al tomarle más de dos minutos a Vingegaard. Y si no fue en esa que sentenció la carrera fue en la siguiente, porque en la 13ª etapa se quedó con la cronoescalada de 10.9 km y amplió distancias. Además de las victorias, Pogačar fue segundo en dos etapas más y, si bien no las ganó, en las últimas dos etapas de montaña estiró diferencias sobre el resto.

Para cerrar con Pogačar hasta que haya próximas novedades, hay que destacar el palmarés del esloveno. En grandes vueltas, a los cuatro Tour de Francia hay que sumarle el Giro de Italia de 2024; este año no corrió la carrera italiana y parece ir por la Vuelta a España que se disputará entre agosto y setiembre.

Aparte de las grandes vueltas, Pogačar ha conquistado nueve monumentos: cuatro Lombardía, tres Lieja-Bastoña-Lieja y dos Tour de Flandes; además, se ha impuesto en tres Strade Bianche, dos Flechas Valonas, dos Tirreno-Adriático, una París-Niza y un Dauphiné; a todo este palmarés hay que sumarles el campeonato del mundo que ganó en 2024 y las 104 victorias como profesional.