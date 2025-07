Guillermo de Amores rescindió contrato con Peñarol y tiene todo encaminado para sumarse a Millonarios de Colombia; “me toca despedirme del club en el que soñé jugar toda mi vida”, publicó.

El domingo, luego de que Peñarol se coronó campeón del Torneo Intermedio, Ignacio Ruglio declaró en la zona mixta que la salida de Guillermo de Amores era inminente: “Va a salir, se avanzó mucho en estos días y seguramente suceda en breve. Eso va a obligar a que tengamos que decidir entre las opciones que tenemos para contratar”, dijo el presidente aurinegro.

El adelanto se confirmó en las últimas horas con un posteo del futbolista en sus redes sociales: “Hoy me toca despedirme del club en el que soñé jugar toda mi vida. Fueron dos años increíbles, llenos de momentos que no me voy a olvidar nunca”, publicó el golero.

De Amores llegó a Peñarol en julio de 2023 y tenía contrato hasta diciembre de 2025, que se rescindió de mutuo acuerdo. Fue campeón uruguayo en 2024. Se perdió la final del Intermedio por una lesión muscular. Antes de llegar al mirasol, vistió las camisetas de Liverpool, Fénix, Boston River, Fluminense, Deportivo Cali, Lanús y Sporting de Gijón.

Está todo encaminado para su retorno al fútbol colombiano, donde vestirá la camiseta de Millonarios. Restan detalles para sellar el acuerdo, el futbolista viajará a Colombia para cerrar su incorporación y estampar la firma en el contrato.

¿Qué pasa con Martín Campaña?

La posible llegada de Fernando Muslera rompió las cosas en el arco de Peñarol. En su momento le dijeron a Diego Aguirre que el arribo del golero de Galatasaray estaba confirmado, aunque luego terminó acordando su vínculo con Estudiantes de La Plata.

En medio de esa situación, Aguirre habló con Guillermo de Amores y Martín Campaña para confirmarles la llegada de Muslera y abrir las puertas del club para que ambos decidieran sobre su futuro.

Campaña declaró que “pudo haber sido su último partido” ante Nacional en el Intermedio y agregó: “Hay que evaluar qué es lo mejor para cada uno”. El exgolero de la selección uruguaya tiene contrato hasta diciembre de 2026 con el carbonero.