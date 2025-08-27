Se terminó la fase de grupos y se definieron los cruces rumbo a la final, donde la celeste volverá a enfrentar a los estadounidenses buscando el segundo triunfo en cuatro días ante ellos.

Uruguay está haciendo una gran Americup y vuelve a la cancha, donde buscará meterse entre los cuatro mejores. Este jueves será el día de todos los cruces de cuartos de final que definirán a los semifinalistas del torneo. A las 16.10 República Dominicana va con Argentina, a las 18.40 Uruguay enfrentará a Estados Unidos, a las 21.40 jugarán Puerto Rico y Argentina, mientras que a las 0.10 del viernes Canadá y Colombia jugarán el encuentro que, a priori, es el más desparejo.

Otra vez contra Estados Unidos

Luego del histórico triunfo de la madrugada del lunes, Uruguay deberá enfrentar nuevamente a Estados Unidos, buscando la segunda victoria en cuatro días. La realidad es que se puede, ya quedó demostrado. Pero la resonante victoria en fase de grupos no debe distorsionar la realidad: los norteamericanos son favoritos, más allá del antecedente inmediato y también por acumulación histórica.

En básquetbol es muy difícil ganarles a los estadounidenses. De hecho, la celeste sólo lo logró cuatro veces en la historia -nunca dos veces en un mismo torneo. Es más, desde que el básquet es básquet solo Brasil le ha ganado dos veces en un mismo torneo, en la clasificatoria al Mundial pasado-, y la de esta Americup, sin dudas, fue la más importante por la calidad de jugadores que tienen en su plantel: ocho de los 12 jugadores pasaron por la NBA, varios de ellos actualmente juegan en los principales equipos de Europa. No son las superestrellas invencibles, pero son una selección enormemente respetable que tiene argumentos como para candidatearse a ganar el certamen continental.

El primer triunfo de Uruguay ante Estados Unidos fue en el Premundial 2001, en Neuquén, en un partido en el que los dos estaban eliminados. Los norteamericanos eran anfitriones del Mundial 2002 y, como ya estaban clasificados, mandaron una selección universitaria.

Luego hubo victorias en los Panamericanos 2007, donde la celeste fue bronce, y 2011, donde los uruguayos, dirigidos por Álvaro Tito, jugaron eliminados ante un rival que ya era primero en el grupo y ese día rotó mucho su plantel.

Bruno Fitipaldo, capitán del equipo y uno de los mejores jugadores del torneo, dijo sobre la actuación de Uruguay que “esta es una instancia grande. La realidad nos dice que no estamos en los Mundiales ni en los Juegos Olímpicos, así que este es un gran torneo para nosotros y así lo encaramos”. Enfocado en lo que viene, el jugador del Tenerife español comentó que “Es muy difícil llegar a donde llegamos, así que les digo que lo disfruten, pero vamos a ir por más, porque no en todos los torneos Uruguay tiene la posibilidad de pelear por una medalla”.