Este sábado a las 19.00 comienzan los Juegos Panamericanos júnior, que se celebrarán en Asunción, Paraguay, hasta el 24 de agosto. Por Uruguay competirán 121 atletas, de entre 12 y 23 años, que participarán en 21 deportes y 26 disciplinas. Por primera vez, destacó el Comité Olímpico Uruguayo, serán más mujeres que varones: habrá 67 atletas femeninas y 54 varones.
Entre los deportes más destacados se pueden citar el atletismo, donde Manuela Rotundo y Gonzalo Gervasini apostarán a estar en lo más alto del medallero; el ciclismo tiene sus aspiraciones con Pablo Bonilla y Ciro Pérez; el combinado femenino de handball irá a buscar lo suyo, también la selección de hockey femenino; en natación, además de Diego Aranda, también estará la presencia de Nicole Frank, atleta olímpica. Continuando por la línea de los olímpicos estará María Sara Grippoli en taekwondo, y en remo, uno de los deportes más destacados en cuanto a logros de los últimos tiempos en nuestro país, estarán dos jóvenes con mucha experiencia como Cloe Callorda y Luciano García, entre otros.
Desde el domingo, Canal 5 hará una transmisión especial de la competencia: de lunes a viernes a las 10.00 y a las 17.30 y los sábados y domingos a las 17.00 habrá emisiones especiales con la participación de los atletas uruguayos. Además, se puede seguir por streaming por https://www.panamsportschannel.org/.