Muchos jugadores uruguayos estarán en cancha en busca de los títulos continentales.

La gran atención del público en Uruguay estará en lo que sucederá esta noche en el Campeón del Siglo donde Peñarol recibirá a Racing de Avellaneda a las 21.30. Será una de las llaves de octavos de final del torneo más importante del continente.

A las 19.00 se inicia esta fase con el choque entre Vélez Sarsfield y Fortaleza, de esta llave saldrá el rival de cuartos de final de carboneros o la academia. En el fortín no estará Michael Santos, desgarrado. A las 21.30, Atlético Nacional de Camilo Cándido y Facundo Batista recibe a San Pablo en partido que arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera.

El miércoles habrá dos encuentros más, a las 19.00 Cerro Porteño recibe a Estudiantes de la Plata de Fernando Muslera, Tiago Palacios y Gabriel Neves que está descartado por lesión muscular. A las 21.30 se dará uno de los mejores partidos de esta fase: Inter de Porto Alegre recibe a Flamengo en duelo de brasileños; Sergio Rochet y Alan Rodríguez estarán en el locatario mientras que en la visita militan Guillermo Varela, Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás de la Cruz, que está lesionado.

Los últimos tres encuentros de octavos de final se disputarán el jueves. A las 19.00 habrá un duelo de muchos jugadores uruguayos entre Botafogo y Liga Deportiva Universitaria de Quito en Río de Janeiro. En el local estarán Mateo Ponte, Santiago Rodríguez y Gonzalo Mastriani; en la visita estará Gian Franco Allala.

A las 21.30, Libertad de Paraguay de Martín Silva recibe a River Plate de Sebastián Boselli, mientras que a la misma hora, en Perú, Universitario dirigido por Jorge Fossati espera por Palmeiras. En el local estarán Sebastián Britos y Gabriel Costa, mientras que en la visita jugarán Joaquín Piqueréz, Emiliano Martínez y Facundo Torres.

La Sudamericana tiene lo suyo

También arrancan los octavos de final de Copa Sudamericana, donde ya no quedan equipos uruguayos pero si permanecen varios jugadores celestes en las diferentes plantillas.

Esta noche habrá tres partidos, a las 19.30 comenzará una gran serie entre Once Caldas y Huracán de Parque Patricios, donde milita Facundo Waller. A las 21.30 habrá duelo ecuatoriano entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, en el equipo visitante estarán Rodrigo Formento, Bryan Bentaberry, Joaquín Vergés y Jonathan Dos Santos. A la misma hora se jugará un partidazo en Colombia, América de Cali donde juega el golero Santiago Silva, recibirá a Fluminense de Facundo Bernal, Joaquín Lavega y Agustín Canobbio.

El miércoles a las 19.00, en la altura de La Paz, Bolívar de Martín Cauteruccio recibe a Cienciano donde militan Ignacio Barrios, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias, Alejandro Hohberg y Agustín González. Los otros dos encuentros del día van a las 21.30; Universidad de Chile que recientemente incorporó a Sebastián Rodríguez, chocará ante Independiente que cuenta con el volante Rodrigo Fernández y Matías Abaldo. En Perú, Alianza Lima de Pablo Ceppelini y Pablo Lavandeira -desgarrado- recibe a Universidad Católica de Ecuador, de Mauricio Alonso que viene dulce tras convertir un doblete.

Los últimos dos encuentros van el jueves; a las 19.00 Atlético Mineiro va con Godoy Cruz de Roberto Indio Fernández y Vicente Poggi, mientras que a las 21.30 habrá duelo de argentinos entre Central Córdoba de Sebastián Cristóforo y Lanús de Gonzalo Pérez y Armando Méndez.