Cedric, de San Pablo, celebra su gol en la tanda de penales ante el Atlético Nacional, el 19 de agosto, en el estadio Morumbi en San Pablo, Brasil.

El fortín enfrentará a Racing en duelo de argentinos, mientras que los brasileños clasificaron al ganar por penales.

Peñarol quedó afuera de la Copa Libertadores a manos de Racing de Avellaneda; además se definieron otras dos series de octavos de final en el certamen continental.

Vélez Sarsfield venció 2-0 a Fortaleza en Buenos Aires. Maher Carrizo y Tomás Galván anotaron en el primer tiempo, golpe del que no se pudieron reponer los brasileños. En la ida había sido 0-0, por lo que los de Liniers terminaron clasificando con cierta tranquilidad y ahora enfrentarán a Racing en cuartos de final.

El delantero uruguayo Michael Santos, que está volviendo de una lesión, ingresó en el ganador a los 84 minutos.

San Pablo avanzó por penales

San Pablo y Atlético Nacional jugaron una serie estupenda. En la ida habían igualado 0-0 en un partido donde Edwin Cardona erró dos penales para los colombianos. En tierras brasileñas el empate fue 1-1, con goles de André Silva para los locales a los tres minutos y Alfredo Morelos, de penal, para los verdolagas en el complemento. Cardona se fue expulsado a los 70, completando un doblete de partidos para el olvido.

En la definición desde el punto, el tricolor paulista se impuso 4-3 liquidando la historia con el remate de Cedric Suárez y el fallo de Marino Hinestroza en el elenco visitante. Facundo Batista estuvo en el banco de Atlético Nacional pero no ingresó.

Series abiertas para el miércoles, ¿dónde ver los partidos?

Estudiantes de La Plata y Flamengo ganaron en la ida e intentarán cerrar su clasificación a cuartos de final esta noche. La diferencia es que los argentinos jugarán de local ante Cerro Porteño tras el agónico 1-0 de la ida con gol de penal de Santiago Ascacibar. Fernando Muslera y Tiago Palacios se anuncian como titulares, mientras que Gabriel Neves quedó fuera de la convocatoria por lesión. El encuentro va a las 19.00.

A las 21.30, en Porto Alegre, habrá un partidazo entre Inter y Flamengo. En la ida ganaron 1-0 los de Río de Janeiro. Será el tercer enfrentamiento de la semana, ya que el domingo se cruzaron por el Brasileirao con victoria 3-1 del Fla.

Sergio Rochet y Alan Rodríguez corren con chances de titularidad en Inter, mientras que Giorgian de Arrascaeta irá desde el arranque en Flamengo, que también tendrá a Guillermo Varela y Matías Viña; Nicolás de la Cruz sigue lesionado.

Los dos partidos se verán por la pantalla principal de ESPN, Disney+ y DGo.