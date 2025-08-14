Hinchas de Estudiantes de La Plata, el 13 de agosto, en el partido ante Cerro Porteño, en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Estudiantes de La Plata y Flamengo ganaron por mínima diferencia en los partidos de ida de octavos de final; hoy se juegan los últimos tres encuentros de esta fase.

La Copa Libertadores tuvo dos partidos en la noche de miércoles, donde siguen avanzando los encuentros de ida de octavos de final.

Estudiantes de La Plata le ganó 1-0 a Cerro Porteño en Paraguay con gol de Santiago Ascacibar de penal en el minuto 97. El chileno Piero Maza pitó de forma dudosa la falta, que fue revisada por el VAR, sin cambio de decisión.

Fernando Muslera fue figura en el ganador y Tiago Palacios también fue titular. Gabriel Neves, lesionado, no estuvo en el plantel.

En el otro encuentro de la noche, Flamengo le ganó 1-0 a Internacional de Porto Alegre con gol de Bruno Henrique. El actual puntero del Brasileirao, que tiene tres Libertadores, fue superior de principio a fin y justificó el triunfo.

En el ganador ingresó Guillermo Varela en el segundo tiempo y fue amonestado sobre el final del partido. Matías Viña estuvo en el banco, mientras que Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz no fueron de la partida. En el perdedor fueron desde el arranque Sergio Rochet y Alan Rodríguez.

¿Dónde ver los partidos del jueves de Copa Libertadores?

Los últimos tres encuentros de octavos de final se disputarán el jueves. A las 19.00 habrá un duelo de muchos jugadores uruguayos entre Botafogo y Liga Deportiva Universitaria de Quito en Río de Janeiro. En el local estarán Mateo Ponte, Santiago Rodríguez y Gonzalo Mastriani; en la visita, Gian Franco Allala. Se verá por la pantalla principal de ESPN.

Por el mismo canal televisivo, a las 21.30, Libertad de Paraguay, donde juega Martín Silva, recibirá al River Plate de Sebastián Boselli.

A la misma hora, en Perú, Universitario, que es dirigido por Jorge Fossati, esperará a Palmeiras. En el local estarán Sebastián Britos y Gabriel Costa, mientras que en la visita jugarán Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez y Facundo Torres. Televisa ESPN 2.