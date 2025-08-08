El entrenador de Peñarol habló sobre el clásico del sábado.

Este jueves Diego Aguirre, director técnico de Peñarol, habló en una conferencia de prensa para responder las inquietudes de la prensa de cara al clásico que Peñarol y Nacional jugarán el próximo sábado en el Campeón del Siglo. La mayoría de las preguntas estuvieron enfocadas en el posible equipo para enfrentar a los tricolores, pero sus respuestas no sumaron claridad sobre cuáles son los 11 de camiseta amarilla y negra para ese día.

El entrenador de los mirasoles respondió sobre una de las inquietudes iniciales: quién ocupará el arco. La disyuntiva es entre Martín Campaña, que hizo un excelente clásico en la final del Intermedio y fue determinante para que Peñarol se quedara con el título, y el chileno Brayan Cortés, que llegó en la semana desde Colo-Colo. Aguirre dijo que tiene decidido quién va a atajar, pero no lo contó. “Cortés es un jugador importante que sumamos al plantel, perfectamente está en condiciones de jugar, así como los otros jugadores que se han incorporado”, sostuvo el entrenador, que comparó la situación con lo que pasó la semana pasada, cuando llegaron Jesús Trindade y Emanuel Gularte: “Fue lo mismo, y no hubo tanto revuelo”, cerró.

Enfocado en el partido, Aguirre añadió: “Todos creemos que vamos a ganar el clásico, pero eso hay que poder demostrarlo y hacerlo sin subestimar. El equipo no está decidido, hay alguna alternativa que estamos mejorando; vamos a esperar hasta el día antes para ver todo, a cada jugador, cada situación, y vamos a hacer lo que entendamos mejor, porque es un partido que nos puede pesar mucho para el resto del año”.

También planteó su respuesta afirmativa a si entendía posible que jueguen juntos Maximiliano Silvera y Matías Arezo. “Lo veo posible. Frente a Progreso jugaron juntos, es una alternativa válida para empezar o como recambio. La incorporación de Arezo es muy buena y seguramente aportará mucho al equipo. Es probable que en algún momento estén juntos”, afirmó Aguirre. Más allá de esa circunstancia, se explayó: “Nosotros tenemos que jugar como podemos, encontrar los mejores rendimientos individuales y saber que hay una cantidad de momentos buenos que hemos vivido con estos jugadores. Entonces tenemos que tener tranquilidad, confianza, saber que se ha trabajado mucho, y creemos que vamos a ganar este clásico. Estamos bien; sin subestimar, creemos que vamos a ganar. Hay que demostrarlo en la cancha”.

El clásico anterior

El último antecedente clásico es el del Intermedio, en el que igualaron 0-0 y Peñarol ganó 5-3 en la definición por penales. Aguirre considera que fue un buen clásico de su equipo y busca repetir lo que salió bien, aunque repetir siempre sea difícil. “En el clásico del Intermedio hicimos un buen partido, quedamos conformes, pero no hay clásicos iguales. Sabemos que va a ser duro, intenso, y somos conscientes de que es un partido que define mucha cosa. La verdad es que no me imagino mucho el partido. Creo que estamos bien, con confianza, y la verdad se va a ver en la cancha”, fueron sus palabras.

Consultado sobre Nacional, Aguirre manifestó que es un equipo que “tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas, pero intentaremos neutralizarlos como hacemos con todos los rivales”.