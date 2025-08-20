En conferencia de prensa, el entrenador tuvo un diálogo con los periodistas sobre el final y destacó además que “hay que seguir creyendo que Peñarol juega la Copa Libertadores para ser protagonista”.

Diego Aguirre contó sus primeras sensaciones sobre la derrota que dejó a Peñarol afuera de la Libertadores: “Nos deja la tristeza de haber perdido la clasificación. Creo que hicimos un buen partido. Tuvimos situaciones que malogramos y no pudimos liquidar el partido en algún momento que se nos presentó. Sufrimos el gol en el final, duele porque nos deja afuera”.

Sobre su idea de partido, analizó: “No fue que nos defendimos y no propusimos o no generamos situaciones. Tuvimos varias. No pudimos concretar las situaciones y se nos escapó el partido en el final. El equipo lo dio todo y me sentí orgulloso de mis jugadores. Hay que seguir construyendo y creyendo que Peñarol está de vuelta en la Libertadores como protagonista. Nos tenemos que ir con la frente en alto de que lo dimos todo”.

Muchos criticaron a Aguirre por colocar tres cambios previo a la pelota quieta de la que llegó el tercer gol de Racing; la Fiera respondió: “Faltaba un minuto, y pensé en poner jugadores frescos y buenos pateadores para la definición por penales, que finalmente no se dio. No salió ningún jugador de la línea defensiva, fueron los de la barrera. Sufrimos ese gol en el final y son cosas que pueden pasar. Así como la tuvimos a favor, la sufrimos en contra. No hay que olvidar que enfrentamos a un gran rival, con muchas virtudes, y es un candidato a pelear la copa. Tenemos que tener calma porque dimos todo, propusimos, generamos y tal vez merecimos”.

Ahora Peñarol se enfocará de lleno en el Campeonato Uruguayo y la Copa Uruguay: “Hay que empezar de vuelta y seguir construyendo. Es un proceso lindo el que estamos viviendo con la mayoría de estos jugadores en todo este tiempo y hay que seguir creyendo, trabajando e ir por lo que viene. Y prepararnos para estar mejor cuando nos toque jugar la Libertadores otra vez”.

La polémica y la consulta del entrenador a los periodistas

Aguirre fue claro en el concepto: “No fue penal. Si vas a cobrar ese penal, tenés que cobrar diez penales por partido”. Luego de emitir su opinión, el entrenador armó un debate con los periodistas que estaban en la conferencia de prensa: “Me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan”, y la mayoría coincidió con el entrenador carbonero.

“Hay muchos toques de esos. ¿Alguien no coincide?”, volvió a consultar, y un periodista afirmó que le había parecido penal, a lo que Aguirre repreguntó: “¿Vos sos partidario?”, y prosiguió: “Les pregunto a los periodistas que pueden ser un poco más objetivos. Para mí no fue y es determinante en el resultado”.

Al terminar esa instancia le volvieron a preguntar por el arbitraje y fue tajante: “Ya dije lo que tenía que decir, tuvo demasiado peso el penal en la eliminación. Normalmente no soy de hablar de eso, pero me parece muy injusto”.