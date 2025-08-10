La celeste entrenará por última vez en suelo uruguayo el lunes por la mañana, en la madrugada del martes comienza el camino a Nicaragua.

Gerardo Jauri dio la lista definitiva de Uruguay para la Americup, que se jugará del 22 al 31 de agosto en la ciudad de Managua, donde se ubica el pabellón Alexis Argüello.

El último entrenamiento de la celeste será el lunes por la mañana en el gimnasio de Waston, en la Ciudad Vieja, donde realizó toda la preparación previa. En la madrugada del martes viajará a Colombia; en Cali habrá amistosos con la selección local y Venezuela.

El 16 de agosto Uruguay se trasladará a Panamá, donde habrá tres encuentros más de preparación frente a Brasil, Argentina y los panameños.

Los elegidos

Los 12 jugadores elegidos para representar a Uruguay en la Americup fueron Luciano Parodi (Nacional), Santiago Véscovi (Peñarol), Bruno Fitipaldo (Tenerife, España), Patricio Prieto (Nacional), Joaquín Rodríguez (Zaragoza, España), Gianfranco Espíndola (Nacional), Nicolás Martínez (Malvín), Emiliano Serres (Peñarol), Juan Ignacio Ducasse (Unión Atlética), Gonzalo Iglesias (Biguá), Mateo Bianchi (Defensor Sporting) y Pablo Gómez (Nacional).

De los que entrenaron hasta último momento, fueron desafectados Facundo Terra, Lucas Capalbo y Bernardo Barrera. Anteriormente, Nicola Pomoli se había bajado por un desgarro y Agustín Ubal decidió no participar en la convocatoria para iniciar la pretemporada con su nuevo club, el Manresa español. Martín Rojas tampoco estará; al jugador le sacaron una pieza dental, lo que le causó una compleja infección que lo tuvo algunos días internado. Está estable.

A la guerra

El sorteo determinó que Uruguay estará en un grupo durísimo junto con Brasil, Estados Unidos y Bahamas, pese a que los últimos dos no van, ni cerca, con su mejor potencial. Los bahameños son el rival más terrenal de la zona.

La celeste debutará el 23 de agosto con los brasileños a las 16.10; un día más tarde enfrentará a Estados Unidos, aunque el cotejo arranca a las 0.10 del día siguiente, y cierra su participación en fase de grupos el 26 ante Bahamas a las 19.10.

El grupo B quedó conformado por Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, mientras que en el C están Argentina, Nicaragua, República Dominicana y Colombia.

Pasan a cuartos de final los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros.