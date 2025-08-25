El entrenador de la selección uruguaya de básquetbol habló en conferencia de prensa luego del histórico triunfo de Uruguay sobre Estados Unidos.

La madrugada del lunes fue histórica para el básquetbol uruguayo; por la Americup, la celeste venció 86-85 a Estados Unidos, logrando el cuarto triunfo de la historia ante la mejor selección de la historia del deporte naranja.

Tras el encuentro, Gerardo Jauri habló en conferencia de prensa: “No voy a traicionar lo que pienso; estoy contento por el trabajo y el triunfo, pero si hoy hubiéramos perdido, estaría igual de satisfecho por el camino que estamos transitando. La gente es resultadista en lo inmediato y eso no es bueno en equipos jóvenes como el que tenemos en este momento en Uruguay”, destacó el ingeniero.

El entrenador explicó lo que fue a proponer la celeste en el encuentro ante Estados Unidos: “Fue otra muestra de que vinimos a jugar de igual a igual. La cancha no miente, habló y dijo que fuimos muy competitivos y que los jugadores lo supieron cerrar para ganarlo. Nos pasaron faltando 50 segundos y el equipo tuvo ese carácter, defendió esa última bola de manera extraordinaria. Lo que quiero transmitir es hacia dónde vamos, pensar en el mañana, no echar campanas al vuelo. Vale disfrutar los momentos, tenemos que estar alegres; para nosotros es histórico, pero siempre con ese razonamiento porque sentimos que vamos por el camino correcto”.

En el cierre, manifestó: “Estamos convencidos de los ejes de trabajo que ayudan a poner la pelota adentro: el clima de trabajo, estar juntos y comprometerse. Los jugadores hacen sacrificios por estar acá, pero lo hacen convencidos. Hubo dos compañeros, Joaquín Rodríguez y Santiago Vescovi, que resaltaron. El partido pasado fue Emiliano Serres. El capitán Bruno Fitipaldo hizo 7 puntos, no importa. Quiero hacer una mención especial a nuestros pívots Mateo Bianchi y Pablo Gómez, de 23 y 21 años; es su primera Americup. Todos se están plantando en la cancha”.