En 200 metros en canotaje Emilia Milich hizo una gran carrera y se quedó con la novena medalla para Uruguay en el último suspiro; además hubo competencia en levantamiento de pesas, natación artística y vóley playa.

El martes Uruguay quedó arañando medallas en hockey femenino, deporte en el que perdió por shot-out con Chile. El miércoles hubo una numerosa participación de la delegación uruguaya.

El canotaje sumó la novena medalla para Uruguay. Emilia Milich ganó el bronce en la prueba de kayak individual en 200 metros. Comenzó muy bien el día, con un tiempo de 48.70 en la primera carrera, que la ubicó segunda en su serie y cuarta en la clasificación general, con un lugar en la final por medallas.

En la carrera cumbre mejoró su tiempo a 46.93 y se quedó con la presea al superar a la mexicana Ana Hernández, que terminó con 46.94. El final fue increíble y la uruguaya se subió al podio por mínima diferencia.

Matías Macció también peleó por medallas. Tuvo tres competencias durante la mañana, en la eliminatoria quedó quinto con 4.40.27 y mejoró sensiblemente su tiempo en las semifinales, en las que marcó 4.27.96. Esto le permitió meterse en la final, en la que culminó en el sexto puesto con 4.06.67; terminó siendo una buena participación, pese a que no llegó al podio.

El equipo de vóley playa sueña

La dupla conformada por Mikhail Cuadrado y Roberto Fernández se metió en el repechaje al vencer en el último turno del martes 2-0 a Nicaragua. El miércoles arrancó con otro triunfo, también 2-0, esta vez frente a Chile; los parciales fueron 24-22 y 21-12, lo que le valió la clasificación a cuartos de final. Hasta ahí llegaron: se enfrentaron a la dupla estadounidense compuesta por Gage Basey y Thomas Hurst y perdieron 21-11 y 21-15.

Las pesas y la natación artística en juego

También se abrió la participación en levantamiento de pesas, con Bruno Hortiguera en la categoría hasta 65 kilos. El uruguayo terminó séptimo en la clasificación general; con 234 puntos quedó lejos de los puestos de medallas, que les correspondieron al colombiano José Eber González, el venezolano David Vargas y el cubano Yulieski Martínez. En la rama femenina, por su parte, compitió Carolina Román en la categoría hasta 58 kg.

En natación artística, por último, dijeron presente Martina Maisonaba e Inés Cabral en la rutina técnica de duetos y culminaron en la novena colocación con 198.3933 puntos, lejos de la definición del podio.